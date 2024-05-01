США та Євросоюз підозрюють Арабські Емірати у збільшенні співпраці з Росією – Reuters

ОАЕ засудили вторгнення в Україну, а також сприяли обміну полоненими між Росією та Україною

Ймовірно, більше компаній в ОАЕ незабаром можуть потрапити під західні санкції за обхід обмежень проти РФ

США, ЄС та Великобританія вимагають від ОАЕ зупинити постачання санкційних товарів до Росії. Країни почали створювати тиск на Об'єднані Арабські Емірати, аби ті продемонстрували, як саме ведуть боротьбу з фірмами, які ухиляються від санкцій, накладених проти Росії. Про це повідомляє Reuters.

Стало відомо, що американські, британські та європейські чиновники відвідали країну минулого тижня в рамках скоординованих зусиль, спрямованих на запобігання потраплянню санкційних товарів до Росії.

Представник Державного департаменту США заявив, що американська делегація відвідала ОАЕ в рамках триваючого діалогу про тенденції перевалки, особливо товарів подвійного призначення, які підтримують російську оборонно-промислову базу. Занепокоєння Заходу викликає те, що компанії в ОАЕ беруть участь в експорті комп'ютерних чіпів, електроніки, техніки та інших санкційних товарів до Росії, які можуть бути використані для підтримки військових зусиль Москви.

За словами журналістів, імпорт ОАЕ деяких санкційних товарів подвійного призначення збільшився з тих пір, як Росія потрапила під західні санкції, повідомили джерела агентства, додавши, що російські торгові дані показують, що походженням імпортованих санкційних товарів є країни Перської затоки. Reuters не змогло одразу перевірити ці дані.

Джерела повідомили, що минулого тижня офіційні особи ОАЕ повторили запевнення, дані у вересні, про те, що були введені заходи експортного контролю, які забороняють експорт санкційних товарів, не надавши при цьому жодних доказів таких заходів.

У виданні вказується, що, ймовірно, більше компаній в Об’єднаних Арабських Еміратах незабаром можуть потрапити під західні санкції за обхід обмежень проти РФ.

ОАЕ, які є магнітом для міжнародного багатства і торгівлі, намагаються підтримувати баланс у відносинах з Вашингтоном, своїм важливим партнером у сфері безпеки, і Москвою. Економіка країни Перської затоки виграла від припливу російських грошей, що привернуло увагу Вашингтона та інших західних союзників, які прагнули ізолювати Москву через війну.

До слова, ОАЕ засудили вторгнення в Україну, а також сприяли обміну полоненими між Росією та Україною. Однак минулого тижня, під час візиту західних чиновників, Європейський парламент проголосував за те, щоб залишити ОАЕ у власному списку країн, у яких виявлено недоліки в системі протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму.

Нагадаємо, деякі росіяни, що проживають в ОАЕ, почали розглядати можливість переїзду до іншої країни або навіть повернення назад до РФ через санкції. Про це пише Bloomberg.

Також через санкційний тиск зі сторони США головний державний банк Дубая Emirates NBD закрив деякі рахунки російських олігархів і торговців російською нафтою.