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Білий дім не підтримає пакет фінансування Ізраїлю без допомоги Україні і Тайваню

Наталія Порощук
glavcom.ua
Білий дім не підтримає пакет фінансування Ізраїлю без допомоги Україні і Тайваню
Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі висловився щодо надання пакету фінансування Ізраїлю
фото: AP

«Ми будемо проти окремого законопроєкту, який буде спрямований лише на Ізраїль», – Джон Кірбі

Білий дім буде проти законопроєкту про фінансування безпеки Ізраїлю, якщо до нього не внесуть прохання президента Джо Байдена про спільну допомогу Тайваню й Україні. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Джон Кірбі та прессекретар Білого дому Карін Жан-П’єр.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки розкритикував план спікера Палати представників Майка Джонсона представити окремий законопроєкт про фінансування Ізраїлю після атак з боку Ірану. Кірбі зазначив, що план не отримає підтримки президента Байдена.

«Ми будемо проти окремого законопроєкту, який буде спрямований лише на Ізраїль», – повідомив речник національної безпеки.

Прессекретар Білого дому Карін Жан-П’єр зазначила, що «ми не приймемо окремий» законопроєкт про допомогу Ізраїлю. Вона зауважила, що окремий законопроєкт не допоміг би Ізраїлю та Україні. Це затримало б необхідну допомогу. 

Карін Жан-П’єр закликала Палату представників прийняти законопроєкт про допомогу Ізраїлю, Україні та Тайваню на $95 млрд.

Нагадаємо, що вчора, 15 квітня, Джо Байден заявив, що  Сполучені Штати Америки віддані безпеці Ізраїлю, а також виступають за припинення вогню на Близькому Сході.

«Сполучені Штати віддані безпеці Ізраїлю. Ми віддані припиненню вогню, яке поверне заручників додому і не дозволить конфлікту поширитися далі, ніж він вже є», – сказав президент.

Байден наголосив, що США віддані безпеці американського контингенту та партнерів на Близькому Сході, зокрема Іраку.

Теги: гроші гуманітарна допомога Ізраїль Тайвань США Україна військова допомога

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