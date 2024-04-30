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Заборона TikTok у Європі. Голова Єврокомісії зробила попередження

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Заборона TikTok у Європі. Голова Єврокомісії зробила попередження
Європу може очікувати заборона популярної соцмережі TikTok
фото із відкритих джерел

Заборона TikTok в ЄС «не виключена», каже фон дер Ляєн

Соціальну мережу TikTok може бути заблоковано на території Євросоюзу. Таке попередження зробила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.

«Це не виключено», – наводить її слова газета Politico. Фон дер Ляйєн нагадала, що Єврокомісія стала першою організацією у світі, співробітникам якої заборонили встановлювати TikTok на робочі телефони. «Ми точно знаємо небезпеку TikTok», – додала вона. 

Минулого тижня TikTok призупинила роботу програми винагороди користувачів після чергового попередження Європейської комісії.

Раніше Європейська комісія відповідно до нового закону ЄС про цифрові послуги надіслала власникам TikTok повторний запит доповіді за оцінками ризиків програми TikTok Lite, до якої включені функції винагород за «лайки». У Єврокомісії, зокрема, підозрюють, що подібні оцінки ризиків компанією не проводилися належним чином, а інструменти винагород можуть негативно впливати на користувачів, особливо дітей, провокуючи звикання та залежність. Зокрема, в ЄС побоюються програми преміювання користувачів TikTok Lite за виконання певних завдань, як-от перегляд великої кількості відео, оцінка контенту та запрошення друзів.

У свою чергу палата представників США раніше ухвалила законопроєкт, який примушує власника TikTok компанію ByteDance продати американський бізнес під загрозою блокування.

Також стало відомо, що китайська компанія ByteDance цього року витратила $7 млн, щоб спробувати зупинити уряд США від заборони соціальної мережі TikTok у країні. Про це повідомляє Cnbc.

ByteDance за перші три місяці цього року витратила рекордні $2,68 млн на внутрішніх лобістів, щоб націлити їх на Конгрес і федеральних чиновників. TikTok, згідно з даними AdImpact, витратила понад $4,5 млн на телевізійну та цифрову рекламну кампанію проти заборони. Зокрема, як повідомлялося, витрати нібито відображають роботу, яку платформа робить, щоб «розповісти політикам» про вплив законодавства на спільноту зі 170 млн американців, які користуються платформою.

Читайте також: ByteDance охочіше закриє TikTok в США, аніж продасть його – ЗМІ
Теги: США Єврокомісія послуги Урсула фон дер Ляєн TikTok блокування

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