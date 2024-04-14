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Умєров: росіяни хочуть прорватися під Бахмутом

Надія Карбунар
glavcom.ua
Умєров: росіяни хочуть прорватися під Бахмутом
Ворог намагається просунутися вглиб позицій Сил оборони, зосередившись для прориву західніше Бахмута, зауважив Умєров
фото з відкритих джерел

Міністр оборони відвідав бойові підрозділи на Східному напрямку

Російські війська намагаються прорвати оборону ЗСУ західніше Бахмута. Але українські військові зривають ці плани ворога. Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров.

«Ситуація напружена. Ворог намагається просунутися вглиб позицій Сил оборони, зосередившись для прориву західніше Бахмута. Попри чисельну перевагу противника ми ефективно зриваємо ці плани завдяки відвазі, підготовці та професійності захисників, які вдало використовують сучасні технологічні системи в противагу ворогу, який намагається отримати перевагу живою силою», – розповів міністр.

Умєров додав, що відвідав бойові підрозділи на Східному напрямку, які дають відсіч агресору, та нагородив військовослужбовців які відзначилися у тяжких боях.

Нагадаємо, вище військове керівництво РФ доручило своїм загарбникам захопити Часів Яр Донецької області до 9 травня. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. 

Також Сирський повідомив про суттєве загострення обстановки на східному фронті в Україні. Це повʼязано насамперед зі значною активізацією наступу противника після так званих «президентських виборів у РФ». 

Теги: Часів Яр Олександр Сирський росіяни Рустем Умєров ворог військові міністр

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