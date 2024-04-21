Затримання підозрюваних у розстрілі поліцейських та удар по російському судну. Головне за 19 квітня

Двох чоловіків, що напали на поліцейських у Вінницькій області, затримано

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Поліція затримала підозрюваних у розстрілі поліцейських на Вінниччині. Удар по російському судну в окупованому Криму. На Донеччині перейменували вулицю Сергія Бубки на честь Василя Стуса. США можуть відправити допомогу Україні до кінця тижня, в ній будуть Atacms. Зеленський розповів про плани окупантів до 9 травня. «Главком» склав добірку новин 19 квітня, щоб ви були в курсі головних подій.

Поліція затримала підозрюваних у розстрілі поліцейських на Вінниччині

Двох чоловіків, що напали на поліцейських у Вінницькій області, затримано. Про це повідомив голова Національної поліції України Іван Вигівський.

Зловмисники переховувались на території Одеської області. Це двоє військових, батько та син, 52 та 26 років, уродженці Вінницької області.

Поліцейський, який загинув при виконанні обовʼязків, захищаючи напарника, на якого напали першим, встиг здійснити постріли та поранити зловмисників.

Обставини події та мотиви скоєного злочину встановлюються.

За фактом нападу слідчі розпочато кримінальне провадження за ст. 348 Кримінального кодексу України – Убивство або замах на вбивство працівника правоохоронного органу у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків. Санкція статті передбачає до довічного позбавлення волі.

Процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні здійснює Вінницька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Удар по російському судну в окупованому Криму

Українські військові ударили сьогодні, 21 квітня, по російському кораблю «Коммуна» в окупованому Севастополі. Про це повідомляє речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук.

«Сьогодні в Криму українські ВМС дістали черговий корабель зі складу ЧФ РФ «Коммуна». Характер пошкоджень верифікується. Але однозначно корабель виконувати завдання тепер не здатен. Це буде повторюватися, поки у росіян не скінчаться кораблі, або вони не заберуться з Криму», – розповів Плетенчук на сторінці у Facebook.

Що відомо про корабель «Коммуна»

Пароплав «Коммуна» – найстаріший корабель російського флоту. Він був спущений на воду ще під час Першої світової війни – у 1913 році, а в 1915 році корабель став частиною Балтійського флоту.

На сьогодні він перебував у складі Чорноморського флоту РФ та базувався в окупованому Севастополі. «Коммуна» призначений для пошуку і порятунку підводних човнів, а також виконує роль носія підводних апаратів. Це єдине судно у Чорному морі, яке може виконувати подібні задачі.

На Донеччині перейменували вулицю Сергія Бубки на честь Василя Стуса

У селі Іжевка (Костянтинівська міська громада Краматорського району Донецької області) вулицю Сергія Бубки перейменували на вулицю Василя Стуса. Про це інформує «Деколонізація. Україна».

Нагадаємо, Сергій Бубка – видатний український легкоатлет (стрибки із жердиною), шестиразовий разовий чемпіон світу, 35-разовий світовий рекордсмен, олімпійський чемпіон.

Василь Стус працював учителем української мови та літератури в той час, коли радянська влада витісняла все українське. Його двічі засуджували та звинувачували в «антирадянській діяльності та пропаганді». Твори поета конфісковували та забороняли. Та попри все він продовжував писати, перекладати, боротися за українське.

Видатний діяч прожив лише 47 років, померши у 1985 році в російському таборі суворого режиму. Однак за цей короткий час, Василь Стус став легендарною особистістю, чия творчість і до нині актуальна та надихає все нові покоління українців.

США можуть відправити допомогу Україні до кінця тижня, в ній будуть Atacms

Сполучені Штати Америки можуть відправити допомогу Україні вже цього тижня. Серед іншого, пакет міститиме ракети Atacms. Про це повідомляє CBS News.

Глава сенатського комітету з розвідки Марк Уорнер заявив, що пакет підтримки для України мали б прийняти ще пів року тому, однак наразі найкращий час для відправки буде саме на цьому тижні.

«Отримання цього додаткового обладнання має пройти якнайшвидше. Я сподіваюся, що як тільки це надійде до президента у вівторок або середу, ці поставки будуть відразу відправлені з ракети Atacms більшого радіуса дії», – наголосив сенатор.

Зеленський розповів про плани окупантів до 9 травня

Росія хоче до так званого Дня перемоги 9 травня захопити Часів Яр в Донецькій області. Якщо українські війська встоять, то плани Росії почати контрнаступ в червні будуть розбиті. Про це заявив президент Володимир Зеленський у інтерв'ю для NBC News.

«Росія хоче до 1 червня мобілізувати 300 тисяч бійців. Ми до цього готуємось. До 9 травня Росія розраховує на сході України зайняти Часів Яр... Я розраховую, що ми вистоїмо, що надійде зброя вчасно, і ми зможемо відбити ворога, а потім розбити плани РФ щодо повномасштабних контрнаступальних дій у червні», – сказав президент.

За словами Зеленського, сьогодні українським бійцям, які тримають оборону на тому напрямку, не вистачає потрібного озброєння. Тому він розраховує на допомогу від США.

«Я нещодавно був в регіоні, говорив з бійцями. Бійцями не вистачає техніки, щоб боротися з російськими дронами-розвідниками, які коригують артилерійський вогонь Росії, а також не вистачає артилерійських снарядів», – наголосив він.