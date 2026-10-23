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Україна домовилася з фінськими компаніями про власний аналог Starlink

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Україна домовилася з фінськими компаніями про власний аналог Starlink
Nokia та Iceye представили Україні перспективу власної мережі зв'язку
фото: Nokia

Нова система може забезпечити українській армії незалежний супутниковий зв'язок, однак терміни її створення та фінансування поки залишаються невідомими

Міністерство оборони України підписало з фінськими компаніями ICEYE та Nokia лист про наміри щодо співпраці у сфері космічних технологій. Йдеться про можливість створення захищеної системи супутникового зв'язку, яка перебуватиме під контролем української держави. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на спільну заяву Iceye і Nokia.

Документ підписали 22 жовтня під час візиту прем'єр-міністра Фінляндії Петтері Орпо до України. Наразі сторони домовилися вивчити можливості подальшої співпраці у створенні власної супутникової системи зв'язку для українських потреб.

Водночас конкретні терміни реалізації проєкту та обсяги його фінансування поки не називають. Підписаний документ є першим кроком до можливої співпраці, а не остаточною угодою про розгортання супутникової мережі.

На початку жовтня компанії Iceye та Nokia оголосили про спільну розробку захищеного широкосмугового супутникового зв'язку. Передбачається, що система працюватиме на низькій навколоземній орбіті, як і мережа Starlink американської компанії SpaceX.

Головною відмінністю майбутньої системи має стати принцип управління її інфраструктурою. Держава-замовник зможе самостійно володіти та керувати всіма складовими мережі, включно із супутниками, наземним обладнанням і терміналами зв'язку.

Для України така система може забезпечити власний захищений канал супутникових комунікацій, який контролюватиметься безпосередньо державою.

Застосування нової технології розглядають не лише для військових потреб. Супутниковий зв'язок також може використовуватися для охорони державних кордонів, забезпечення роботи екстрених служб і ліквідації наслідків катастроф.

Генеральний директор і співзасновник Iceye Рафал Модженський наголосив на важливості створення системи, яка забезпечить Україні контроль над власними супутниковими комунікаціями. «Україні потрібні захищені, суверенні і високопродуктивні системи супутникового зв'язку, які вона контролює», – заявив Модженський.

Своєю чергою, голова Nokia Defense Мікко Хаутала звернув увагу на роль супутникового зв'язку в умовах пошкодження наземної інфраструктури. За його словами, супутникові мережі дозволяють забезпечувати захищені комунікації навіть тоді, коли наземна інфраструктура зазнає пошкоджень. Майбутня система має надати Україні можливість самостійно контролювати зв'язок, від якого вона залежить.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп відмовився уточнювати, чи особисто розмовляв з американським підприємцем Ілоном Маском стосовно ситуації із супутниковою мережею Starlink.

За словами американського президента, подробиці того, хто саме здійснював телефонні дзвінки, не мають принципового значення. Трамп наголосив, що головним результатом стало відновлення доступу до системи.

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Теги: Starlink Nokia Україна Фінляндія

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