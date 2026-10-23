Обмеження Starlink досі діють. Міноборони прокоментувало ситуацію

Українські військові продовжують фіксувати перебої Starlink під час руху на високій швидкості

Українські військові продовжують фіксувати втрату супутникового зв'язку під час руху на високій швидкості

Сили оборони України продовжують фіксувати перебої в роботі супутникового зв'язку Starlink та Starshield під час руху. Станом на ранок 23 жовтня підтверджень скасування швидкісних обмежень немає. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на джерела у Міністерстві оборони України.

За інформацією співрозмовників видання, українські військові та фахівці Міноборони постійно відстежують роботу супутникових терміналів і аналізують результати.

«Станом на ранок досі спостерігаються випадки втрати зв'язку на швидкості 140–161 км/год. Підтверджень, що обмеження зняті, наразі немає», – повідомили джерела «Главкома» в оборонному відомстві.

Водночас окремі термінали можуть зберігати з'єднання навіть після перевищення встановленої швидкості. Однак це не означає, що компанія SpaceX скасувала обмеження.

Таку особливість пояснив радник президента з технологічних питань, фахівець із радіотехнологій Сергій Бескрестнов, відомий як Флеш.

«Наразі ми не фіксуємо зняття обмежень у Starlink. Бувають окремі випадки, коли Starlink може рухатися дещо швидше за обмеження, але це, вірогідно, наслідки роботи алгоритму SpaceX або особливі умови використання, а не зняття обмеження», – зазначив він.

Нагадаємо, 14 жовтня компанія SpaceX запровадила обмеження роботи терміналів Starshield під час руху. Встановлений поріг становив 100 миль на годину, або приблизно 161 км/год.

Як повідомляв «Главком», українські військові не отримали попередження про зміни, що призвело до зриву низки бойових місій.

Згодом джерела видання в Міноборони розповіли про часткове відновлення роботи Starshield під час руху. Водночас покращення зв'язку не означало підтвердженого скасування швидкісного ліміту.

Раніше «Главком» також аналізував можливості України працювати без Starlink. Супутниковий зв'язок використовують для управління безпілотниками, передавання інформації та координації військових підрозділів.