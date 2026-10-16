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«Ми за це платимо». Німеччина висунула вимогу США через обмеження Starlink для України

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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«Ми за це платимо». Німеччина висунула вимогу США через обмеження Starlink для України
Глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль виступив проти обмежень Starlink
фото: Reuters

Берлін зажадав повноцінної роботи супутникового зв'язку, який фінансує для України

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль виступив із вимогою скасувати обмеження швидкості супутникового зв'язку Starlink в Україні. Німецький дипломат наголосив, що Берлін фінансує частину відповідного обладнання, а тому очікує його повноцінної роботи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ntv.

Очільник німецького МЗС розкритикував обмеження роботи супутникового зв'язку, які вплинули на українських військових. За його словами, такі заходи необхідно скасувати. «Ці обмеження мають бути скасовані», – заявив Вадефуль.

Міністр пояснив свою позицію тим, що Німеччина бере безпосередню участь у фінансуванні обладнання Starlink, яке використовують в Україні. Він наголосив, що Берлін розраховує на належну роботу системи, оскільки виділяє на неї кошти.

«І тому ми, звісно, наполягаємо на тому, щоб воно працювало, якщо ми за це платимо. Україні має надаватися повна підтримка й надалі», – підкреслив глава німецького зовнішньополітичного відомства.

Водночас Вадефуль визнав, що наразі немає повної інформації про причини обмеження роботи супутникового зв'язку.

За словами міністра, Німеччина має запитання до Сполучених Штатів щодо ситуації зі Starlink. Він запевнив, що німецька сторона має намір з'ясувати всі обставини.

Нагадаємо, у ніч проти 14 жовтня українські військові зіткнулися з обмеженнями роботи супутникової системи Starshield, запровадженими без попередження. За даними джерел у Міноборони, термінали почали втрачати зв'язок під час руху, зокрема на безпілотниках. Це ускладнило виконання бойових завдань, роботу дронів-перехоплювачів та фронтову логістику.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські війська намагаються скористатися проблемами зі Starlink для посилення атак.

Водночас адміністрація Дональда Трампа заперечила свою причетність до обмежень. Американські посадовці пояснили ситуацію технічною несправністю та пообіцяли з'ясувати її причини. Згодом Міністерство оборони України повідомило про покращення якості супутникового зв'язку, а 15 жовтня стало відомо про відновлення роботи Starshield.

Як повідомлялося, сенатор-республіканець від штату Північна Кароліна Том Тілліс ініціює розслідування щодо очільника Пентагону Піта Гегсета та його команди через обмеження роботи супутникового зв'язку для українських військових.

До слова, Європейський союз із початку 2027 року планує розширити доступ України до супутникового зв'язку за рахунок комерційних потужностей. Тим часом акції французького оператора Eutelsat 14 жовтня подорожчали на 23% на тлі повідомлень про обмеження військового використання Starlink в Україні.

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Теги: Німеччина Starlink США

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