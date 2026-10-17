Байден забороняв ракети, Трамп відключає Starlink. Краще нас не обмежувати

Чому обмеження лише розпалюють нашу винахідливість

На щастя, особливої можливості оперативно писати немає. Адже для точних характеристик заяв не лише зарубіжних, а й багатьох наших публічних діячів мені бракує медичної освіти. А тут явно якийсь сезонний чинник дається взнаки. Погода, мабуть.

На вихідних спробую зібрати конспірологію про поточний момент.

А поки що – виключно житейська репліка.

Якщо ви чутливі до новин і близько до серця сприймаєте потік маячні, що несеться, – відмовтеся від соцмереж і зведіть до мінімуму всілякі інтернети-ютуби десь до 5 листопада.

Гарантую: нічого важливого ви не пропустите.

Справді важливі новини самі вас знайдуть.

Справді важливі для вас люди до вас достукаються.

До 5 листопада потік інформаційного сміття або увійде в береги, або вийде на якісно новий рівень, коли сьогоднішні шокуючі новини здаватимуться нудним мотлохом.

То навіщо через них даремно переживати?

Минуло вже пів осені. Наші фронт тримають.

Путін дуже поспішає. Про це наочно свідчить лічильник російських втрат. А також доповідь Герасимова, згідно з якою вони вже все захопили-перезахопили. Адже скоро річниця «визволення» Куп’янська.

Трамп намагається зламати тенденції виборів, вдаючись до максимально різких рухів, які, судячи з усього, не допомагають. Маніпуляції порядком денним дедалі гірше конвертуються в результат.

Лідери ЄС нервують. У них локальний глухий кут із бюджетом і безліч усього неузгодженого. Школярі бешкетують, Марина й Аліса відверто тролять, американці з ізраїльтянами допомагають максимально принизити товариша Санчеса. Латвія масштабно, але тихенько перевалює російське зерно.

Усі зайняті…

Але 1 листопада Європа все одно запустить різдвяний сезон. Будуть нові яскраві підпали й побоїща.

Не переохолоджуйтеся й не промокайте без крайньої потреби. Не час хворіти. Знадобиться багато здоров’я. І психічного, і фізичного.

Зосередьтеся на тому, що ви контролюєте.

Сьогодні спалахнув завод стабілізації конденсату в Сургуті (виробляє бензин і гас). Формально це не НПЗ. Він і називається інакше. До того ж це так далеко, що простіше розбомбити Лісабон.

Або раптово атакувати Тегеран через Каспій. До речі…

Щоб Трамп таки зрозумів: краще нам не відключати Starlink, бо в нас прокидається потяг до творчості. Байден не дозволяв нам стріляти ракетами на 100 км. І до чого це призвело?

Отож-бо.