Хто стоїть за обмеженням Starlink для України? Версія Reuters

У ніч проти 14 жовтня українські військові зіткнулися з обмеженнями роботи супутникової системи Starshield

Пентагон є найбільшим замовником Starshield

Наказ обмежити роботу супутникової системи, яку Україна використовує для зв'язку на полі бою та управління дронами, надійшло з Білого дому. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

За словами двох американських одного західного чиновників, керівництво міністерства війни США отримало повідомлення про необхідність уповільнення роботи сервісу SpaceX Starshield, який надається українським збройним силам.

Чиновники не уточнили, хто саме в Білому домі ухвалив це рішення та хто відповідає за виконання наказу. Пентагон є найбільшим замовником Starshield – військової версії сервісу Starlink.

Агентство Reuters звернулося за коментарем до ще одного неназваного високопосадовця, проте він спростував, що до цього наказу міг бути причетний президент США Дональд Трамп.

Нагадаємо, у ніч проти 14 жовтня українські військові зіткнулися з обмеженнями роботи супутникової системи Starshield, запровадженими без попередження. За даними джерел у Міноборони, термінали почали втрачати зв'язок під час руху, зокрема на безпілотниках. Це ускладнило виконання бойових завдань, роботу дронів-перехоплювачів та фронтову логістику.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські війська намагаються скористатися проблемами зі Starlink для посилення атак.

Водночас адміністрація Дональда Трампа заперечила свою причетність до обмежень. Американські посадовці пояснили ситуацію технічною несправністю та пообіцяли з'ясувати її причини. Згодом Міністерство оборони України повідомило про покращення якості супутникового зв'язку, а 15 жовтня стало відомо про відновлення роботи Starshield.

Як повідомлялося, сенатор-республіканець від штату Північна Кароліна Том Тілліс ініціює розслідування щодо очільника Пентагону Піта Гегсета та його команди через обмеження роботи супутникового зв'язку для українських військових.

До слова, Європейський союз із початку 2027 року планує розширити доступ України до супутникового зв'язку за рахунок комерційних потужностей. Тим часом акції французького оператора Eutelsat 14 жовтня подорожчали на 23% на тлі повідомлень про обмеження військового використання Starlink в Україні.