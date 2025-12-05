Штраф за «синю галочку»: соцмережа X заплатить 120 млн євро за обман

Європейська комісія наклала на соцмережу X штраф у розмірі 120 млн євро

Європейська комісія вперше застосувала санкції за порушення ключових положень Закону ЄС про цифрові послуги (DSA), наклавши на соціальну мережу X штраф у розмірі 120 мільйонів євро.Про це пише «Главком».

Офіційний представник Єврокомісії Тома Реньє заявив, що головною причиною штрафу стало порушення вимог щодо прозорості та використання оманливих практик.

Використання«синьої галочки» для позначення «перевірених облікових записів» вводить користувачів в оману щодо їхньої справжньої верифікації. Цей обман наражає користувачів на ризик шахрайства, зокрема, підробки особистості та інших форм маніпуляції з боку зловмисників.

Закон про цифрові послуги прямо забороняє онлайн-платформам вказувати неправдиві відомості про перевірку користувачів, якщо фактична перевірка не проводилася.Платформа X також не дотримується прозорості у питаннях реклами та не надає належного доступу до публічних даних для проведення розслідувань.

Цей штраф є першим рішенням Єврокомісії щодо накладення фінансових санкцій за недотримання вимог DSA, що сигналізує про жорстке ставлення ЄС до великих технологічних платформ.

