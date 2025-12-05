Головна Техно HiTech
search button user button menu button

Штраф за «синю галочку»: соцмережа X заплатить 120 млн євро за обман

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Штраф за «синю галочку»: соцмережа X заплатить 120 млн євро за обман
Соцмережу Х оштрафовано за порушення закону ЄС
фото із відкритих джерел

Європейська комісія наклала на соцмережу X штраф у розмірі 120 млн євро

Європейська комісія  вперше застосувала санкції за порушення ключових положень Закону ЄС про цифрові послуги (DSA), наклавши на соціальну мережу X штраф у розмірі 120 мільйонів євро.Про це пише «Главком».

Офіційний представник Єврокомісії Тома Реньє заявив, що головною причиною штрафу стало порушення вимог щодо прозорості та використання оманливих практик.

 Використання«синьої галочки» для позначення «перевірених облікових записів» вводить користувачів в оману щодо їхньої справжньої верифікації. Цей обман наражає користувачів на ризик шахрайства, зокрема, підробки особистості та інших форм маніпуляції з боку зловмисників.

Закон про цифрові послуги прямо забороняє онлайн-платформам вказувати неправдиві відомості про перевірку користувачів, якщо фактична перевірка не проводилася.Платформа X також не дотримується прозорості у питаннях реклами та не надає належного доступу до публічних даних для проведення розслідувань.

Цей штраф є першим рішенням Єврокомісії щодо накладення фінансових санкцій за недотримання вимог DSA, що сигналізує про жорстке ставлення ЄС до великих технологічних платформ.

Раніше британський рекламний регулятор – Управління зі стандартів реклами (ASA) – заборонив рекламні оголошення трьох великих модних гігантів: Nike, Superdry та Lacoste. Причиною стало порушення правил «грінвошингу» (greenwashing), коли компанії перебільшують або не підтверджують свої екологічні заяви.

До слова, оціальна мережа X відкрила доступ до маркетплейсу нікнеймів для підписників тарифу Premium+. Учасники програми можуть подавати запити на отримання імен, які раніше були зайняті неактивними акаунтами.

Читайте також:

Теги: санкції штраф послуги обман соцмережі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін наказав вбити Скрипаля
Отруєння Скрипалів «Новачком». Велика Британія ввела нові санкції проти РФ
Вчора, 19:37
Протеїнова кава допомагає людям досягти норми білка
Чи варто пити протеїнову каву? Експерти розповідають про популярний тренд
Вчора, 05:15
Як ЄС та Україні перестати бути козирною картою у торговельних переговорах із США
Довга дорога до миру в Україні. «Таємна» козирна карта Трампа
2 грудня, 18:38
Інспектори Державної екологічної інспекції Столичного округу виявили незаконну вирубку дорослих в’язів
У Святошинському районі виявлено незаконну вирубку 16 в’язів: як покарано порушників
2 грудня, 16:15
Понад два роки Нестор Шуфрич перебуває під вартою
Шуфрич з-за грат розробив план зупинки указів президента про позбавлення громадянства
1 грудня, 10:51
Зеленський запровадив санкції проти «тіньового флоту» РФ
Зеленський запровадив санкції проти «тіньового флоту» РФ
25 листопада, 15:51
Каллас: Китай може завдати вам шкоди, і ось у чому проблема
Каллас пояснила, що заважає ЄС натиснути на Китай щодо війни в Україні
19 листопада, 00:59
Блекаут в окупованому Донецьку
Атака на Україну, блекаут на окупованій Донеччині: головне за ніч
17 листопада, 05:38
Під санкції США потрапило 32 фізичних та юридичних осіб із різних країн, зокрема дві українські компанії
США наклали санкції на українські компанії за допомогу Ірану
13 листопада, 09:01

HiTech

Штраф за «синю галочку»: соцмережа X заплатить 120 млн євро за обман
Штраф за «синю галочку»: соцмережа X заплатить 120 млн євро за обман
Глава OpenAI Сем Альтман оголосив «червоний код» для ChatGPT
Глава OpenAI Сем Альтман оголосив «червоний код» для ChatGPT
Alibaba випустила окуляри зі штучним інтелектом
Alibaba випустила окуляри зі штучним інтелектом
Вчені створили штучний інтелект для діагностики рідкісних генетичних захворювань
Вчені створили штучний інтелект для діагностики рідкісних генетичних захворювань
Одна з найбільших українських компаній планує значно збільшити частку звернень, оброблених ШІ
Одна з найбільших українських компаній планує значно збільшити частку звернень, оброблених ШІ
Лондонські злодії почали повертати смартфони, якщо це не iPhone
Лондонські злодії почали повертати смартфони, якщо це не iPhone

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 5 грудня
Сьогодні, 06:01
Найпопулярніші запити 2025 року в Україні: дані Google
Вчора, 12:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 4 грудня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 3 грудня
3 грудня, 06:00
В Україні хмарно: погода на 2 грудня
2 грудня, 05:59
«Сенсацій не буде». Президент прокоментував призначення нового очільника Банкової
1 грудня, 18:45

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua