Лавров у США неочікувано поскаржився на Трампа

Російський міністр закордонних справ заявив, що у Москві не побачили жодного зближення з Америкою

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що у відносинах між Москвою і Вашингтоном досі не відбулося жодного реального зближення. Про це очільник МЗС країни-агресорки сказав на полях зустрічі міністрів закордонних справ країн G20, повідомляє «Главком» із посиланням на Stern.de.

Очільник російського МЗС висловив різкі претензії до США і дав зрозуміти, що Кремль не має підстав розраховувати на пом’якшення американської політики.

«На практиці поки що не видно жодного реального прогресу у відносинах зі США. Не варто плекати ілюзій щодо домовленостей про дизельне пальне», – заявив російський міністр.

За його словами, «фундаментальні питання» у відносинах двох країн залишаються невирішеними. Окрім того, нарікав Лавров і на те, що санкційний тиск на Росію не слабшає.

Ба більше, він поскаржився, що адміністрація чинного президента США Дональда Трамп продовжує всі обмеження, запроваджені за часів його попередника Джо Байдена, а також вводить нові санкції проти російських нафтових гігантів «Лукойл» і «Роснефть».

Нагадаємо, глава МЗС РФ Сергій Лавров взяв участь у зустрічі міністрів закордонних справ країн «Групи двадцяти» (G20).

Також міністри закордонних справ країн «Великої двадцятки» відмовилися від традиційного спільного фото напередодні зустрічі в Атланті 30 жовтня після того, як представники європейських країн висловили заперечення проти присутності Росії.