Губернатор Каліфорнії побував в Україні та оголосив про надання допомоги

Гевін Ньюсом оголосив про передачу Україні гуманітарної допомоги

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом під час візиту до Львова 15 листопада оголосив про надання Україні додаткової гуманітарної допомоги для підтримки медичних закладів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву губернатора.

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом оголосив про передачу Україні гуманітарної допомоги, зокрема електрогенераторів, мобільного медичного пункту на 50 ліжок, понад 1300 лікарняних ліжок і 11 млн бинтів.

«Народ України не обирав цієї війни. Він вирішив захищати свою свободу, свою демократію та своє право самостійно визначати своє майбутнє. Його мужність надихнула вільний світ. На це слід відповісти незмінною підтримкою. Жоден народ, який бореться за свою свободу, не повинен сумніватися, чи не залишився він наодинці», – йдеться у повідомленні.

Ньюсом розповів, що в ході візиту відвідав могили українських солдатів, оглянув реабілітаційний центр для поранених під час війни та побував на підприємствах, що займаються оборонними технологіями.

До слова, також 15 листопада принц Гаррі відвідав Всеукраїнські ігри Нескорених у Львові. Він особисто підтримав ветеранів під час змагань із регбі на колісних кріслах.