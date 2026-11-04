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Вибори у США: перші результати свідчать про можливий успіх демократів (оновлюється)

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Вибори у США: перші результати свідчать про можливий успіх демократів (оновлюється)
Американці голосують у штаті Вірджинія
фото: AP

Підрахунок голосів лише розпочався, тому розрив між кандидатами може суттєво змінитися протягом ночі

За попередніми даними підрахунку голосів у штатах Флорида та Індіана, лідирує Демократична партія, передає «Главком» із посиланням на CNN

У Флориді республіканці змінили стратегію та зосередилися на чотирьох округах демократів, однак за першими підрахунками демократи лідирують в усіх чотирьох. Крім того, вони випереджають суперників у кількох округах чинних республіканців, які раніше вважалися повністю безпечними.

Демократ Бейл Далтон випереджає республіканця Раяна Елайджу у 7-му окрузі Конгресу Флориди, отримавши 85% голосів.

Схожа ситуація спостерігається і в штаті Індіана. У 5-му конгресовому окрузі республіканка Вікторія Спартц за попередніми даними поступається демократу Джей Ді Форду. У 3-му окрузі на півночі штату республіканець Марлін Штуцман відстає від демократки Келлі Томпсон, хоча за оцінками аналітиків Cook Political Report цей округ вважався надійною фортецею Республіканської партії.

Оскільки підрахунок голосів лише розпочався, розрив між кандидатами може суттєво змінитися протягом ночі з надходженням нових даних. Утім, перші ознаки в кількох ключових місцях демонструють упевнений старт Демократичної партії.

Наразі виборчі дільниці закриваються у таких штатах:

  • Алабама;
  • Коннектикут;
  • Делавер;
  • Флорида;
  • Іллінойс;
  • Мен;
  • Меріленд;
  • Массачусетс;
  • Міссісіпі;
  • Міссурі;
  • Нью-Гемпшир;
  • Нью-Джерсі;
  • Оклахома;
  • Пенсильванія;
  • Род-Айленд;
  • Теннессі.

Оновлено 03:40

Як пише Associated Press, кандидати від Демократичної партії потужно стартували у боротьбі за повернення контролю над Конгресом США, перевершивши початкові очікування. Сенатор Джон Оссофф зберіг своє місце від штату Джорджія, у Північній Кароліні колишній губернатор Рой Купер виборов посаду, яку раніше обіймали республіканці, а Кріс Паппас здобув перемогу на виборах до Сенату в Нью-Гемпширі.

Перебіг голосування супроводжувався високою активністю громадян по всій країні. Представники Демократичної партії пов'язують економічні труднощі в США зі зростанням розчарування виборців, викликаним політикою Дональда Трампа та військовим конфліктом в Ірані. Республіканці зі свого боку намагалися захистити свою більшість, фокусуючись на критиці соціоекономічних позицій опонентів та активному перерозподілі виборчих округів.

Висока явка зафіксована у ключових штатах, серед яких Техас (де кількість проголосувавших може перевищити 10 млн ), Джорджія, Мічиган та Північна Кароліна. Нинішній виборчий цикл став найдорожчим за витратами на політичну рекламу щонайменше з 2018 року, зокрема бізнесмен Ілон Маск спрямував $474 млн на підтримку республіканських кандидатів та пов'язаних структур.

Нагадаємо, 3 листопада у США відбуваються проміжні вибори до Конгресу, за результатами яких визначиться, хто контролюватиме Палату представників і Сенат протягом наступних двох років президентства Дональда Трампа. Перші результати голосування очікуються в ніч на 4 листопада за київським часом.

До слова, близькі до Дональда Трампа, повідомляють, що приватні розмови президента свідчать про його побоювання щодо можливого найгіршого сценарію для Республіканської партії. Перші реальні підсумки з'являться, коли закриються виборчі дільниці в Кентуккі та Індіані.

Теги: вибори у США США

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