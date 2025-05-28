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SpaceX втратила корабель Starship під час четвертого орбітального запуску

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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SpaceX втратила корабель Starship під час четвертого орбітального запуску
SpaceX втратила корабель Starship під час четвертого орбітального запуску
фото: Reuters

SpaceX попри втрату Starship називають політ успішим

Компанія SpaceX здійснила четвертий орбітальний запуск ракети Starship зі стартового майданчика Starbase в Техасі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на SpaceX.

Політ розпочався успішно. Космічний корабель Starship піднявся у небо, відбулося відділення ступенів, і корабель вийшов на суборбітальну траєкторію. Однак під час повернення на Землю Starship втратив контроль над орієнтацією і увійшов в атмосферу під неправильним кутом, що призвело до його руйнування.

Прискорювач Super Heavy також не зміг успішно здійснити посадку і був втрачений над Мексиканською затокою. 

Це був вже дев’ятий тестовий політ у межах програми Starship.

Нагадаємо, компанія SpaceX знову втратила космічний корабель Starship під час тестового польоту. 

Система Starship вилетіла зі стартового майданчика SpaceX у штаті Техас для свого восьмого випробувального польоту.

Але трохи більше ніж через вісім хвилин польоту, кілька двигунів відключилися, оскільки розгінний корабель Starship все ще прискорювався в космос. Відео в прямому ефірі показало, як корабель обертається, перш ніж весь зв’язок був втрачений.

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Теги: політ корабель SpaceX космос

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