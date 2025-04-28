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Зіткнення гвинтокрила та літака у небі над Вашингтоном: NYT оприлюднило нові деталі

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Зіткнення гвинтокрила та літака у небі над Вашингтоном: NYT оприлюднило нові деталі
Експерти зазначають, що авіакатастрофи можна було б уникнути, якащо б не низка факторів
фото із відкритих джерел

Помилки пілота, проблеми з обладнанням і брак персоналу у аеропорту призвели до фатальної аварії

Стали відомі нові подробиці розслідування зіткнення вертольота Black Hawk Сухопутних військ США та пасажирського літака, що сталося 29 січня в небі над аеропортом імені Рональда Рейгана у Вашингтоні. Дані вказують на те, що пілот гвинтокрила, капітан Ребекка Лобах проігнорувала останні попередження другого пілота та льотного інструктора про необхідність знизити висоту та різко повернути вліво, що могло б запобігти трагедії. Як пише «Главком», про це повідомляє газета The New York Times, посилаючись на документи офіційного розслідування та запису переговорів диспетчерів.

За даними видання, до фатального зіткнення привів цілий ланцюжок факторів. Однією з головних проблем стала нестача персоналу в диспетчерському центрі аеропорту того вечора – спостереженням за рухом обох повітряних суден займався лише один співробітник. Коли вертоліт Black Hawk наближався до аеропорту, його екіпаж запросив у диспетчера дозвіл на перехід на візуальний контроль, який передбачає орієнтацію у просторі в ручному режимі без прямих вказівок від служби керування повітряним рухом. Диспетчер схвалив цей запит, проте екіпаж не міг самостійно забезпечити безпечну дистанцію від пасажирського лайнера.

Капітан Ребека Лобах, яка перебувала за штурвалом гвинтокрила і виконувала на той момент тренувальний політ з відпрацюванням евакуації високопосадовців зі столиці США, з невідомих причин не відреагувала на попередження другого пілота та інструктора про необхідність зниження висоти. Більше того, перед самим зіткненням інструктор дав вказівку різко взяти вліво, що, на думку опитаних The New York Times експертів, могло б запобігти трагедії, але Лобах проігнорувала і цей наказ.

Ситуацію посилили проблеми зі зв'язком – обладнання радіозв'язку на борту Black Hawk того вечора працювало із проблемами, через що частина голосової інформації від диспетчера пропадала. У свою чергу, сам авіадиспетчер, незважаючи на дозвіл вертольоту слідувати в режимі візуального контролю, не приділив належної уваги подальшим діям його екіпажу і не зміг вчасно дати чіткі вказівки, які також могли б допомогти уникнути зіткнення.

Нагадаємо, увечері 29 січня пасажирський літак компанії American Airlines та військовий вертоліт Black Hawk зіткнулися у небі біля вашингтонського аеропорту імені Рональда Рейгана. Лайнер виконував рейс зі штату Канзас, на його борту були 60 пасажирів та 4 члени екіпажу. У гелікоптері знаходилися щонайменше троє військовослужбовців. Після зіткнення обидва повітряні судна впали в річку Потомак. Нікого з тих, хто перебував на обох бортах, врятувати не вдалося.

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Теги: США політ літак смерть вертоліт аварія розслідування Вашингтон пілот

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