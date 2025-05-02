The Sun: Радянський космічний апарат може впасти на Землю вже цього тижня

Потенційна зона падіння охоплює територію частину Європи

Старий радянський космічний апарат «Космос-482» може впасти на Землю найближчими днями. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Sun.

Супутник «Космос-482», запущений СРСР у 1972 році з місією на Венеру, після невдалого старту залишився на орбіті й нині неконтрольовано наближається до Землі.

За прогнозами нідерландського фахівця з відстеження супутників Марко Лангбрука, апарат масою майже 500 кг може увійти в атмосферу вже до 10 травня на швидкості понад 27 тис. км/год.

Потенційна зона падіння охоплює територію частину Європи, а уламки космічного корабля можуть впасти в океан.

Нагадаємо, Європейське космічне агентство (ESA) протестує можливість виробництва смачної та звичної їжі для космонавтів прямо на орбіті або згодом на Місяці та Марсі.

Проєкт, яким займається британська Frontier Space спільно з Імперським коледжем Лондона, передбачає вирощування в лабораторних умовах основних компонентів їжі – білків, жирів, протеїнів та волокон, а потім приготування з них звичайної їжі.

До слова, перші 27 супутників для широкосмугового інтернет-угруповання Kuiper від Amazon були запущені в космос у США. Це започаткувало розгортання мережі інтернету з космосу, яке довго відкладалося, і яке конкуруватиме зі Starlink від SpaceX.