Головна Техно HiTech
search button user button menu button

The Sun: Радянський космічний апарат може впасти на Землю вже цього тижня

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
The Sun: Радянський космічний апарат може впасти на Землю вже цього тижня
фото з відкритих джерел

Потенційна зона падіння охоплює територію частину Європи

Старий радянський космічний апарат «Космос-482» може впасти на Землю найближчими днями. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Sun.

Супутник «Космос-482», запущений СРСР у 1972 році з місією на Венеру, після невдалого старту залишився на орбіті й нині неконтрольовано наближається до Землі.

За прогнозами нідерландського фахівця з відстеження супутників Марко Лангбрука, апарат масою майже 500 кг може увійти в атмосферу вже до 10 травня на швидкості понад 27 тис. км/год.

Потенційна зона падіння охоплює територію частину Європи, а уламки космічного корабля можуть впасти в океан.

Нагадаємо, Європейське космічне агентство (ESA) протестує можливість виробництва смачної та звичної їжі для космонавтів прямо на орбіті або згодом на Місяці та Марсі.

Проєкт, яким займається британська Frontier Space спільно з Імперським коледжем Лондона, передбачає вирощування в лабораторних умовах основних компонентів їжі – білків, жирів, протеїнів та волокон, а потім приготування з них звичайної їжі.

До слова, перші 27 супутників для широкосмугового інтернет-угруповання Kuiper від Amazon були запущені в космос у США. Це започаткувало розгортання мережі інтернету з космосу, яке довго відкладалося, і яке конкуруватиме зі Starlink від SpaceX.

Читайте також:

Теги: космос Планета Земля

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Amazon публічно підтвердить початковий контакт зі всіма супутниками зі свого центру управління місією в Редмонді у штаті Вашингтон
Amazon починає змагання зі Starlink? Компанія запустила перші інтернет-супутники в космос
29 квiтня, 09:00
Головні новини ночі проти 20 січня
Протести проти політики Трампа у США: головне за ніч
20 квiтня, 06:14
Активність Сонця з 19 по 21 квітня 2025 року
Прогноз магнітних бур на 19-21 квітня: якою буде сонячна активність
19 квiтня, 07:12
Політ Кеті Перрі в космос тривав понад 10 хв
Кеті Перрі здійснила політ у космос (відео)
15 квiтня, 06:21
У Зубрицького в Україні лишилася родина, зараз у селі Володимирське, звідки він родом, живе його батько
Росія відправила у космос українського пілота-зрадника
13 квiтня, 19:10
Активність Сонця з 10 по 12 квітня 2025 року
Прогноз магнітних бур на 10-12 квітня: якою буде сонячна активність
10 квiтня, 07:16
Астронавти відтворили рентгенівську фотографію, але вже в космосі
Астронавти зробили перший рентгенівський знімок людини у космосі
9 квiтня, 13:24
Активність Сонця з 7 по 9 квітня 2025 року
Прогноз магнітних бур на 7-9 квітня: якою буде сонячна активність
7 квiтня, 07:09
Активність Сонця з 4 по 6 квітня 2025 року
Прогноз магнітних бур на 4-6 квітня: якою буде сонячна активність
4 квiтня, 06:59

HiTech

The Sun: Радянський космічний апарат може впасти на Землю вже цього тижня
The Sun: Радянський космічний апарат може впасти на Землю вже цього тижня
Кім Чен Ин похизувався новим есмінцем
Кім Чен Ин похизувався новим есмінцем
Amazon починає змагання зі Starlink? Компанія запустила перші інтернет-супутники в космос
Amazon починає змагання зі Starlink? Компанія запустила перші інтернет-супутники в космос
Ілон Маск назвав професію, яку через п'ять років замінять роботи
Ілон Маск назвав професію, яку через п'ять років замінять роботи
Європа запустила експеримент із виробництва космічної їжі на орбіті
Європа запустила експеримент із виробництва космічної їжі на орбіті
Компанія Intel позбавить роботи тисячі співробітників
Компанія Intel позбавить роботи тисячі співробітників

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
212K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 травня: ситуація на фронті
87K
Ердоган розповів, яка подія «відчинить двері до миру» в Україні
77K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 травня 2025
73K
Мобілізація та проходження ВЛК: що змінюється з 1 травня
59K
Депутатка Держдуми РФ влаштувала істерику через вимогу України відсторонити російську гімнастку
53K
Зінкевичу – 80. Яку пенсію отримує Герой України та народний артист

Новини

Повітряна тривога у Києві лунала 15 хвилин
Сьогодні, 04:51
У Кенії двоє невідомих осіб переслідували, а потім застрелили депутата
Вчора, 03:05
29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 квiтня, 00:07
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 22 хвилини
28 квiтня, 14:30
Карта бойових дій в Україні станом на 28 квітня 2025 року
28 квiтня, 08:40
28 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 квiтня, 00:01

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua