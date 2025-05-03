Культурні події у Києві: календар на тиждень 5-11 травня

Вистава «Проти темряви» у Київському академічному театрі на Печерську

Київський академічний театр на Печерську 6 та 7 травня запрошує на премʼєру вистави «Проти темряви»

Департамент культури анонсував щотижневий дайджест мистецьких подій із 5 до 11 травня. Зокрема, цього тижня у столиці відбудуться культурні події музеїв, театрів і бібліотек. Зокрема, 7 травня Музей Ханенків запрошує на День відкритих дверей, вхід безкоштовний.

Міська влада нагадує киянам про необхідність дотримуватися заходів безпеки, бути обачними та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

До вашої уваги перелік мистецьких подій, які відбудуться у Києві із 5 до 11 травня

Музеї

11 травня – музейне заняття «Всесвіт Любові» за творчістю мисткині Любові Панченко з майстер-класом з аплікації з фетру (для дітей семи–дев'яти років);

до 1 червня – виставка «Всесвіт Любові» – перша ретроспективна виставка Любові Панченко;

до 20 серпня – виставка «На сторожі Святої Софії»;

до 31 грудня – виставка одного експоната «Київські традиції, що оживають: кавування»;

протягом місяця – настільна гра «Українці проти москалів» у просторі виставки «На сторожі Святої Софії»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Хрещатик 1913 року»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Ціна свободи».

9-11 травня – екскурсія з кінопереглядом виставкою-виставою «Свої/чужіІ: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;

10 травня – кураторські екскурсії виставкою «Transfero (до 90-річчя повернення столиці України до Києва)»;

10 травня – «Та тут же жив Грушевський!» – прогулянка садибою на Паньківській, 9 з відвідуванням Садиби Музею виставки «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;

до 31 травня – виставка «Transfero (до 90-річчя повернення столиці України до Києва)»;

до 31 грудня – виставка «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;

щосуботи – кураторські екскурсії виставкою «Transfero (до 90-річчя повернення столиці України до Києва)».

11 травня – лекція Таїсії Сидорчук про Омеляна Пріцака в межах музейного проєкту «Поговоримо про…»;

до 18 травня – фотопроєкт «Виставка сімох»;

до 31 грудня – виставка «Я вернусь до своєї Вітчизни…»;

до 31 грудня – постійно діюча виставка «Наш Сікорський».

до 11 травня – виставка робіт скульпторки-шістдесятниці Аліси Забой «Передчуття Великодня»;

до 31 травня – виставка «Український Донбас шістдесятників» (родина Світличних, І. Дзюба, В. Стус, О. Тихий, М. Руденко, А. Горська);

до 31 травня – виставка «Українські обличчя зони»;

до 31 травня – виставка «Рух не завершується» – до 35-річчя заснування Народного Руху України.

до 31 грудня – виставка «Мереживо часу: світська мода на зламі століть».

протягом місяця – лекції з циклу «Сторінки єврейської історії та культури».

11 травня – літературно-музичний вечір;

до 31 травня – виставка Tempo Primo.

до 10 травня – виставка Альбіни Ткачук «Не сучасне мистецтво».

9 травня – літературні зустрічі;

10 травня – «Брати Нарбути». Зустріч із краєзнавцем і режисером В.О. Корсаковим. Перегляд документального фільму;

10 травня – «Вчимося малювати і не тільки». Арттерапія для людей з інвалідністю.

6-18 травня – артпроєкт «Душа України». Виставка живопису «Земне та Космічне» (Ellen Orro, Валерій Франчук, Анатолій Фролов).

8 травня – 13 липня – виставка «Вишита сорочка ХІХ – початку ХХ ст. з колекції НМДМУ»;

11 травня о 13:00 – зустріч із дослідницею традиції звіздарства Юлією Гризлюк «Іде звізда чудна!»;

до 25 травня – виставка «Дерево життя. Великодній символ єдності». Спільний проєкт НМДМУ та ГО «Центр гастрономічних досліджень». Із колекції НМДМУ та музеїв-партнерів;

до 1 червня – виставка творів І.Т. Гончара «Подільський пересмішник». Із колекції НМДМУ;

до 15 червня – виставка «Львівська школа студійного скла. Пам’яті Франца Черняка (1938–2025)»;

до 29 червня – виставка «Ремесла, що живуть». Декоративне мистецтво в Національному переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Із колекції НМДМУ.

10 травня – тематична екскурсія Павлишин М.Г. «Дитячі роки Павла Скоропадського»;

11 травня – тематичне заняття «З козацькими гетьманами на НМТ»;

до 20 травня – виставка з фондів музею «Тарас Шевченко в Музеї гетьманства»;

до 20 травня – виставка прикрас Ольги Шинкаренко «Амоніузм та Амоністи»;

до 22 травня – виставка ляльок, живопису, фотографії «Лялькове диво».

до 2 червня – «Триєнале сценографії ім. Данила Лідера 2025», виставка робіт театральних художників;

постійно – виставка українських народних музичних інструментів «Живії струни України»;

постійно – виставка унікальних експонатів «Лесь Курбас. Людина, яка була театром», що розповідає про геніального українського актора і режисера-новатора світового рівня першої половини ХХ ст.

до 9 травня – колективна художня виставка «Війна, герої та любов: з України до Махабгарати» за сприяння Посольства Індії в Україні, а також за підтримки індійської діаспори в Києва;

11 травня – презентація виставки «Мій твій світ: продовження».

7 травня – концерт «Обрані. Мистецтво співу».

6 травня – вечір пам’яті кобзаря і художника Георгія Ткаченка;

8 травня – 8 червня – виставка-інсталяція «Територія безпеки. Дослідження невідомого»;

до 21 травня – віртуальна 3D-виставка онлайн «Іван Гончар. Збирач»;

до 31 травня, щосуботи – майстерня писанкарства від майстрині Зої Сташук «Маріупольська писанка» в межах виставки «Іканича: Маріупольська писанка»;

четвер і субота – майстерня писанкарства від майстрині Лариси Головні;

впродовж місяця – майстер-клас із фольклору;

впродовж місяця – майстер-клас з інструментальної музики;

впродовж місяця – майстер-клас із традиційних танців.

10 травня – концерт зразкового художнього колективу хору «Соняшник» (керівниця – Світлана Рябінко);

протягом тижня – «Дорога до Воскресіння». Унікальні українські стародруки та ікони XVII–XVIII ст. До свята Великодня;

протягом тижня – «Митець національного сумління і бунту». До 95-річчя Ліни Костенко;

протягом тижня – «Всесвіт і я». Живопис, графіка, колаж. Художник Сергій Гричанок;

протягом тижня – «Від видань «Української накладні» Якова Оренштайна до Постатей культури та Філософського словника». До 150-річчя від дня народження Якова Оренштайна.

до 14 травня – до 100-річчя з дня народження художника Юрія Кисличенка виставка художніх робіт із колекції фондів НІАМ «Київська фортеця» «Історична спадщина в камені та акварелях»;

до 18 травня – до Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років виставка документальних світлин і тематичних графічних плакатів «Безсмертна пам’ять. Перемоги мить»;

щопонеділка та щочетверга – арттерапевтичні заняття для військових, які перебувають на лікуванні в ЦВКГ.

Театральні вистави за участі акторів театру «Маскам Рад» у межах Договору про співпрацю з ГО «Креативна Україна»:

10 травня – «Танго втрьох?.. На Монмартрі»;

11 травня – «Вір, надійся, кохай!».

9 травня – «Квітчастий світ Лесі Українки»;

10 травня – «Лисенки (неофіційні)»;

10 травня – розмова «Досьє українського театру». Дія ІІ. Київ–Львів. Театральна інтрига;

10 травня – Квартет гітаристів «Київ». Guitar Step;

11 травня – Від Березовського до Скорика;

11 травня – «Київський «Латинський» квартал Косачів». Пішохідна екскурсія;

до 18 травня – «Старовинна поштівка Великодня»;

до 30 червня – «Страсна весна 30-х. Справа Спілки визволення України»;

до 1 червня – «Складні механізми». Виставка живопису Марії Верес;

щовівторка та щосереди – квест для школярів «Таємниці музичних інструментів»;

щосуботи – «Родина Старицьких у Києві». Інтерактивна екскурсія;

щосуботи та щонеділі – екскурсія виставкою «Олена Пчілка. Грані українського ренесансу».

10 травня – лекція Олени Боримської про скульптуру в межах виставки «Тектоніка часу» Ігоря Гречаника;

10 травня – концерт Національного будинку музики;

до 29 червня – музейний проєкт «Віч-на-віч з Миколою Ґе», з колекції музею в історичному контексті;

до 30 листопада – музейний проєкт «Терещенківська, 9». Виставка присвячена історії музейної садиби.

5 травня – екскурсія – квест для школярів різних вікових груп «У пошуках таємничого рецепту»;

до 31 травня – оглядові екскурсії музеєм.

7 травня – День відкритих дверей, безкоштовний вхід до Музею Ханенків;

7-10 травня – виставка «Відвага нації»;

10, 11 травня – «13-17: Історія Музею Ханенків», вулична екскурсія;

10, 11 травня – екскурсія Музеєм Ханенків;

11 травня – концерт Almia Music у Музеї Ханенків. Le Images.

5-9 травня – виставка «Казковий світ Като Лукач. Графіка. Ілюстрації. Дизайн» за підтримки Посольства Угорщини в Україні;

5-9 травня – науково-історичні виставки «Угорські винахідники» й «Угорські нобелівські лауреати» за підтримки Посольства Угорщини в Україні;

5-9 травня – виставка одного експоната до 155-річчя з дня народження Євгена Патона. Оригінал креслення – дипломний проєкт Максима Срібного (1926 р.) з автографом Євгена Патона (тоді завідувача кафедри мостобудування Факультету інженерів шляхів сполучення КПІ);

5-9 травня – оглядові та тематичні екскурсії на запит за тел.: (044) 204-85-17;

7 травня – благодійний захід разом із БФ «БО «Карітас-Київ» і БФ «ЯМаріуполь».

5 травня – «Фізична безбар’єрність у закладах культури та освіти». Методична консультація від спеціалістів КМЦНТКД;

6 травня – «Київські адреси народної творчості Києва. Палац культури «Дарниця». Клуб дослідників від Михайла Кальницького;

7 травня – «Статус. Методично-практична консультація з питань атестації народних (аматорських) колективів (студій)»;

7 травня – до Дня народження етнографа Марка Грушевського. Інформаційна зустріч;

8 травня – методична консультація народних (аматорських) хорових колективів щодо участі у Всеукраїнському конкурсі хорового мистецтва ім. Анатолія Авдієвського «Пісня над Дніпром»;

9 травня – методична консультація учасників Міжнародного мистецького фестивалю-конкурсу «FORMIDABLE».

10 травня – «Народний самоспів на Співочому полі»;

10 травня – аудіозустрічі «Вініловий доробок української музики». Аудіозустріч на честь Дня Європи–2025 «Ода до радості». Музика Людвіга ван Бетховена з колекції Музею українського грамзапису.

10, 11 травня – майстер-клас зі створення та організації вистави «Паперового театру». «Київ. Мандрівка крізь віки»;

10-11 травня – на честь Дня Європи–2025. Майстер-клас зі створення хатньої ікони на склі. «Оберіг миру»;

10, 11 травня – майстер-клас «Гастрономічні традиції України. Борщ». На підтримку та промоцію елемента нематеріальної культурної спадщини UNESCO за участі народної студії гастрономічних традицій України «Борщ».

Театри

6 травня – вистава «Романтика». Тихий трилер;

6 травня – вистава «Альбатроси». Смішні та красиві історії про кохання і космос;

7 травня – вистава «Жіноча логіка». Комедія;

8 травня – вистава «Сімейний альбом / Album di Famiglia». Трагікомедія про вареники та 90-ті;

9, 10 травня – вистава «З цією виставою щось не так». Українськомовна версія популярної лондонської комедії-франшизи «The Play That Goes Wrong»;

10 травня – вистава «Дзвінок з минулого». Комедія;

11 травня – вистава «Поїхати не можна залишитися». Лірична комедія про кохання, Польщу, кота Фердінанда, гастарбайтерів та київського юриста;

11 травня – вистава «Ідеальна пара». Пікантна комедія.

10 травня – вистава «Звідки беруться діти?» – дослідження. Прем’єра;

11 травня – вистава «Лікар Айболить» – мюзикл.

Дитячий простір «У світі казок»:

7 травня – вистава «Принцеса на даху» – вередлива казка;

10 травня – вистава «Коза-Дереза» – жарт не на жарт.

8 травня – «Френк Сінатра»;

10 травня – «За двома зайцями»;

11 травня – «Тигролови».

9–11 – мюзикл на дві дії «Піноккія»;

6, 9 травня – інтерактивна вистава, музична комедія «Одеса. Шалене кохання»;

7, 8 травня – французька комедія для дорослих на дві дії «Генерали у спідницях»;

10, 11 травня – прем’єра – спільний проєкт Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру ім. М. Куліша та Київського академічного театру «Колесо» – вистава «Андріївський узвіз. Ліхтар. П’єро»;

10, 11 травня – болгарсько-український проєкт театральних митців, вистава «Мамо, де ти?».

6, 7 травня – премʼєра – «Проти темряви», міф;

8 травня – «Розпусник», іронічна комедія;

9 травня – «Покоління пепсі», поетично-фантастичний трилер початку нульових;

10, 11 травня – «Salida Cruzada – 8 кроків танго», романтична комедія.

7 травня – «Попелюшка»;

10 травня – «Івасик-Телесик»;

10 травня – «Енеїда»;

11 травня – «Котик та Півник»;

11 травня – «Кіт у чоботях».

Бібоіотеки

5 травня – перегляди фільмів мовою оригіналу;

5 травня – мовний клуб НУМО;

7 травня – глинотерапія;

8 травня – «Шлях до себе: методики самодопомоги»;

щочетверга – жіноче творче коло психосоціальної підтримки Тані Срібної;

щоп’ятниці – презентація мистецьких лекцій Анатолія Горового;

щосуботи – англійський розмовний English speaking club.

5–30 травня – книжкова виставка «Європа в серці: святкуємо єдність і свободу»;

6 травня – «Уроки малювання олівцем або в техніці акварель», мистецький проєкт, спрямований на надання можливості діючим військовим, ветеранам і ветеранкам, членам їхніх родин та ВПО займатися мистецтвом;

7 травня – огляд нових надходжень «Книжковий калейдоскоп»;

7 травня – заняття «Школа мобільної грамотності»;

8 травня – заняття з української мови «Яке прекрасне рідне слово»;

8 травня – до Дня Європи стрим-бесіда «Європа – це єдність: спільні цінності та культурні традиції» з Марією Грабченко – мистецтвознавицею, художницею та сценографинею;

9 травня – заняття з німецької мови «Курс німецької мови. Початковий рівень».

8 травня – концерт до Дня матері «Лише тобі...».

5 травня – «Перший роман про Київ та киян у новій українській літературі» – огляд-обговорення роману І. Нечуя-Левицького «Хмари», в межах розмовного клубу-практикуму української мови «Українська на щодень».

10 травня – засідання клубу «Книжковий клуб поряд із домом», обговорення роману «Ребекка» Дафни Дю Морʼє.

5 травня – захід «Україна – держава європейська»;

6 травня – зустріч з авторкою книги «Залізний генерал. Уроки людяності» Людмилою Долгановською.

5-11 травня – оновлені виставки картин Олени Букатчук «Барви душі» та Олени Смаль «Велюрові мрії»;

6 травня – розмовний клуб української мови «Мовна скарбниця»;

8 травня – перегляд художнього фільму у кінозалі.

5–11 травня – виставка акварелей «Квітковий настрій» Наталії Анікіної;

8 травня – заняття студії «Чарівний пензель» – для тих, хто хоче вчитися малювати;

8 травня – розмовний клуб української мови «Читаємо рідною мовою»;

8 травня – заняття у клубі «Чарівний клубок» – для тих, хто має бажання навчитися в’язати гачком і спицями.

6 травня – розмовний клуб української мови «Магія слова»;

11 травня – літературна вітальня «Вишневі зустрічі».

5-11 травня – персональна виставка вишитих робіт Віри Голуб;

5-11 травня – виставка української порцеляни «Світ крихкої краси»;

8 травня – розмовний клуб української мови «Українська – це круто!».

5-11 травня – виставка художніх робіт Шрі Чинмоя «Царство кольору»;

11 травня – літературно-психологічний тренінг із Юлією Белінською.

9 травня – година поезії «Зорійте поміж нас довіку».

9 травня – бесіда-подяка «Весна і Мати – вічне джерело» до Дня Матері.

6 травня – комп’ютерні курси для людей старшого віку (за попереднім записом);

6 травня – відкриття виставки картин Ольга Галагуз «Між небом і землею». Пейзажі;

7 травня – розмовний клуб української мови «Зустрічі з українською» (за попереднім записом);

8 травня – бібліотечний кінозал. Показ фільму «Зона інтересу». Історична воєнна драма. Спільно з організацією АртТрафік;

9 травня – казкотерапія. Трансформаційна гра. Індивідуальні та групові зустрічі з психологом Ксенією Мінаєвою.

5 травня – літературно-розмовний клуб «Моя мова». Літературні читання «Літописець доби» (до річниці від дня народження українського письменника Анатолія Дімарова);

11 травня – клуб «ART платформа». Майстер-клас «Квіти для мами» (до Дня матері).

8 травня – книжкова виставка «Ніколи знову» (до Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років);

9 травня – казкові читання «Найдорожча людина на світі – мама!» (до Дня матері);

9 травня – виставка-інформування «Європейська ідентичність українського народу» (до Дня Європи).

Нагадаємо, 26 квітня у Малому театрі відбулася прем’єра вистави-коміксу «Подорож ученого доктора Леонардо і його майбутньої коханки Альчести у Слобожанську Швайцарію» за однойменним романом Майка Йогансена – українського письменника-авангардиста, представника Розстріляного відродження. Інсценізував твір харківський режисер, актор, співзасновник театру «Нафта» та лауреат премії імені Леся Курбаса Артем Вусик. Про це повідомляє «Главком», який побував на прем’єрному показі.