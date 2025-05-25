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Біля берегів Індії затонуло судно з небезпечним вантажем, на борту були українці

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Біля берегів Індії затонуло судно з небезпечним вантажем, на борту були українці
Українців вдалося врятувати із судна, що затонуло
фото: ВМС Індії

Через вразливість морської екосистеми регіону берегова охорона оголосила повну готовність до реагування на можливе забруднення

Поблизу південного узбережжя Індії затонуло вантажне судно з небезпечними матеріалами на борту. Інцидент стався у суботу, 24 травня, за 61 кілометр від міста Кочі. На борту перебували 24 моряки – усі вони були врятовані. Серед них – громадяни України, Грузії, Росії та Філіппін. Як інформує «Главком», про це повідомило ВМС Індії у соцмережі Х.

Судно MSC ELSA 3 довжиною 184 метри, що йшло під прапором Ліберії, подало сигнал лиха під час рейсу з порту Віжинджам до Кочі. Патрульні літаки ВМС зафіксували судно, що нахилилося під критичним кутом, та два рятувальні плоти, на яких перебували члени екіпажу.

Біля берегів Індії затонуло судно з небезпечним вантажем, на борту були українці фото 1

На борту було 640 контейнерів, з яких 13 містили небезпечні вантажі, а ще 12 – карбід кальцію, який у поєднанні з водою може утворити горючий газ. Також судно транспортувало приблизно 370 тонн пального та нафти.

На щастя, наразі розливу нафтопродуктів не зафіксовано, однак влада не виключає можливого екологічного забруднення. Через вразливість морської екосистеми регіону берегова охорона оголосила повну готовність до реагування на можливе забруднення.

«Берегова охорона Індії перебуває в стані повної бойової готовності через чутливу морську екосистему вздовж узбережжя Керали», – зазначили у ВМС.

Нагадаємо, мешканець прибережного норвезького села Йоган Хелберг прокинувся о п'ятій годині ранку, бо у двері подзвонив стурбований сусід. У дворі перед його будинком стояв гігантський контейнеровоз, але норвежець навіть не помітив, коли судно врізалося в берег.

Раніше навчальний корабель Військово-морських сил Мексики, залишаючи Нью-Йорк, врізався у Бруклінський міст. 

Також щонайменше шестеро туристів загинули у результаті аварії туристичного батискафа у Червоному морі поблизу єгипетського міста Хургада. Четверо з них – громадяни РФ.

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Теги: Індія корабель охорона

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