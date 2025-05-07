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Що дасть колонізація Марса людству? Ілон Маск висловив думку

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Що дасть колонізація Марса людству? Ілон Маск висловив думку
Маск знову почав гововорити про життя поза планетою Земля
фото: Fox News

Ілон Маск уявляє Марс «страховкою життя» для людства

Засновник SpaceX Ілон Маск назвав колонізацію Марса «страхуванням життя» для людства. Про це він розповів в інтерв'ю телеканалу Fox News, повідомляє «Главком».

«Марс – це страхування життя для колективного життя. Зрештою, все життя на Землі буде знищене сонцем. Сонце поступово розширюється, і тому в якийсь момент нам дійсно потрібно стати багатопланетною цивілізацією, тому що Земля буде спалена», – сказав Маск, додавши, що люди зможуть висадитися на Червоній планеті вже 2029 року.

Наприкінці березня газета The Wall Street Journal із посиланням на джерела повідомила, що Ілон Маск працює над переглядом програм та фінансування NASA. Уточнювалося, що мільярдер має намір направити кошти агентства на розробки для польоту на Марс.

До слова, Ілон Маск в інтерв’ю для подкасту Лекса Фрідмана розповів, що відправка ракети з екіпажем на Марс зараз коштуватиме понад трильйон доларів. Саме в цьому і криється одна з причин затримок запуску Starship – ракету намагаються зробити дешевшою, пояснив Маск.

Раніше стало відомо, що у Техасі, де базується ракетна компанія Ілона Маска SpaceX, офіційно створено місто Starbase. 

Нагадаємо, жіночий екіпаж туристичної ракети New Shepard, до складу якого увійшла відома американська співачка Кеті Перрі та наречена засновника Blue Origin Джеффа Безоса – Лорен Санчес, – успішно повернувся на Землю після польоту в космос.

Теги: земля космос Ілон Маск

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