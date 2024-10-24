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Супутник Boeing розвалився на орбіті за загадкових обставин

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
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Супутник Boeing розвалився на орбіті за загадкових обставин
Супутник Intelsat 33e припинив роботу через аномалію
фото: Boeing

Супутник зіткнувся з проблемою руху незабаром після запуску та вийшов на орбіту пізніше

Супутник зв’язку Intelsat 33e, побудований компанією Boeing, був повністю втрачений через аномалію. На вихідних міжнародна організація супутникового зв’язку Intelsat заявила, що її супутник 33e припинив роботу через «аномалію». В понеділок, 21 жовтня, було підтверджено повну втрату супутника. Про це повідомили в Intelsat.

«Ми координуємо роботу з виробником супутників, компанією Boeing, і урядовими установами, щоб проаналізувати дані та спостереження», – говориться у повідомленні.

Космічні сили США (S4S) підтвердили, що Intelsat 33e розпався 19 жовтня 2024 року приблизно о 07:30 за київським часом. Наразі S4S відстежується близько 20 уламків супутника. Компанія супутникового відстеження ExoAnalytic Solutions, як пише Space News, спостерігає за 57 уламками. В S4S не помітили безпосередніх загроз від цих уламків.

Intelsat 33e був запущений у 2016 році для забезпечення зв’язку в Європі, Азії та Африці. Супутник зіткнувся з проблемою руху незабаром після запуску та вийшов на орбіту пізніше, ніж очікувалося. Проблема з приводом, виявлена у 2017 році, скоротила його передбачуваний 15-річний термін служби на 3,5 роки. Ще один супутник Intelsat – 29e, створений Boeing – був оголошений зниклим у 2019 році, лише після трьох років перебування в космосі.

Нагадаємо, що SpaceX оголосив про запуск у 2024 році на мобільних пристроях своєї майбутньої послуги Starlink Direct to Cell, яка надаватиме зв'язок для смартфонів через супутник. Нова функція працюватиме з існуючими телефонами високошвидкісного мобільного інтернету «скрізь, де видно небо»

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Теги: Boeing технології космос

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