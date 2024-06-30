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У Китаї ракета «втекла» з космодрому і впала на околиці міста

Надія Карбунар
glavcom.ua
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У Китаї ракета «втекла» з космодрому і впала на околиці міста
Перший ступінь ракети Tianlong-3
фото з відкритих джерел

Частина ракети впала в «безпечній зоні», але спричинила локальну пожежу

 

У Китаї під час полігонних тестів першого ступеня ракети Tianlong-3 сталася катастрофа, яка ледь не призвела до численних жертв. Як пише видання Space News, комерційна компанія Space Pioneer проводила тестове випробування першого ступеня своєї ракети-носія Tianlong-3 на випробувальному полігоні поблизу міста Ґун'ї (провінція Хенань, центральний Китай).

За задумом, тест мав проходити без фактичного зльоту ракети: потужні притискні затискачі та інші конструкції мали утримати ракетний ступінь на місці.

Однак з якоїсь причини ракета здійнялася в небо і незабаром впала на околиці міста, спричинивши на землі потужний вибух.

Як пише Reuters із посиланням на заяву місцевих рятувальників, частина ракети впала в «безпечній зоні», але спричинила локальну пожежу. Вогонь вдалося загасити, ніхто не постраждав.

«Падіння уламків ракети в Китаї після запусків не є чимось нечуваним, але дуже рідко трапляється, щоб частина ракети, що розробляється, незаплановано злітала з полігону і розбивалася», – пише Reuters.

За даними Space Pioneer, перший ступінь Tianlong-3 нормально спалахнув під час гарячого випробування, але пізніше від’єднався від випробувального стенду через структурну несправність і приземлився в гористій місцевості на відстані 1,5 км від полігону.

Раніше у Китаї поруч із житловим районом впала частина ракети-носія Long March 2-C, яка вивела на орбіту китайсько-французький космічний апарат SVOM.

Раніше повідомлялося, що Boeing і NASA були змушені знову скасувати перший запуск екіпажем космічного корабля Starliner компанії за лічені хвилини до зльоту.

Starliner з астронавтами Баррі Вілмор і Сунітою Вільямс на борту мав злетіти з космічної станції на мисі Канаверал у суботу вдень, але йому сказали зачекати, коли залишилося до кінця зворотного відліку 3 хвилини 50 секунд. Невідомо, що спричинило затримку.

Початкова місія Starliner мала відбутися 6 травня, але була скасована через проблему з клапаном, що призвело до затримки історичного зльоту. 14 травня місію знову відклали, цього разу через витік ракетного палива та додаткові випробування.

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Теги: вибух катастрофа Китай ракета

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