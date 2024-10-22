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На macOS з’явилася популярна функція з Windows

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
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На macOS з’явилася популярна функція з Windows
Функцію window tiling можна активувати кількома різними способами
фото: bgr.com

Тепер користувачі Mac можуть зручно розділяти екран на частини для одночасної роботи з кількома програмами

Користувачі Windows вже давно мають змогу зручно розбивати екран на 2 чи 4 частини для одночасної роботи з різними програмами. Тепер така функція є і на комп’ютерах Apple. Про це пише The Verge.

Протягом багатьох років користувачі Windows могли легко відкривати багатовіконний режим.

Для того, аби розділити екран навпіл або на чверті, досить перетягнути вікно у кут екрана. Тепер користувачі macOS Sequoia можуть робити те саме. Цей інструмент може бути корисним, коли потрібно перемикатися між кількома вікнами чи бачити більше інформації на екрані.

Також можна просто перетягти відкрите вікно до одного з країв – тоді воно займе половину екрана.

Якщо потягнути догори – заповниться весь екран, а якщо у верхній чи нижній кут – чверть екрана. Такий спосіб дозволяє керувати лише одним вікном, тож інші не займуть вільні місця в мозаїці відповідно до розміру.

Нагадаємо, macOS Sequoia була анонсована на WWDC 2024 10 червня 2024 року. Повноцінний реліз операційної системи відбувся 16 вересня 2024 року.

Раніше Apple офіційно представила смартфон нового покоління iPhone 16. У гаджеті оновили дизайн та змінили розташування об'єктивів камери. Розробники уточнили, що нова модель отримала на 50% міцніший екран з яскравістю до 2000 нит. Крім того, смартфони вбудували кнопку для управління функціями камери. Також iPhone 16 оснастили процесором A18, який може підтримувати роботу із штучним інтелектом.

Нагадаємо, 9 вересня, компанія Apple під час презентація показала нові девайси. Так, в Америці продаж iPhone 16 стартує з 20 вересня, натомість в Україні він може розпочатися на сім днів пізніше, тобто з 27 вересня

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Теги: технології Apple гаджет

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