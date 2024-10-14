Над Україною пролетіла найяскравіша комета за останнє десятиліття (фото)

Комета знову з'явиться у внутрішній частині Сонячної системи близько 2131 року

Увечері, 13 жовтня, у небі над Україною помітили комету ATLAS. Вона вважається найяскравішою за останні 13 років. Про це повідомляє Space.

Користувачі соцмереж повідомляли, що її комету було видно над багатьма українськими містами. Зокрема, над Чорноморськом в Одеській області.

фото: TrueUA

Комета Цзицзіньшань-Атлас C/2023 A3 належить до короткоперіодичних комет. Її орбіта має період близько 107 років. Це означає, що вона знову з'явиться у внутрішній частині Сонячної системи близько 2131 року. Її відкрили в рамках проєкту ATLAS (Asteroid Terrestrial-Impact Last Alert System), а назву комета отримала на честь обсерваторії та проєкту, що займався її дослідженням.

Діаметр комети становить близько 1,5 кілометра, а її ядро, що складається з льоду і пилу, дозволяє кометі світитися під час наближення до Сонця. Сонячне тепло випаровує воду з ядра, утворюючи яскраву кометну оболонку.

Нагадаємо, що ввечері, 10 жовтня, у багатьох регіонах України можна було помітити полярне сяйво. Причина активності в небі – потужний спалах 8 жовтня на Сонці.

До слова, біля станції «Академік Вернадський» знову спостерігали південне полярне сяйво. Це вже вдруге за рік українським полярникам вдалося зафіксувати таке рідкісне явище.

Також українські науковці на станції «Академік Вернадський» зафіксували рідкісне природне явище для цієї місцевості – ясне нічне небо в Антарктиці, що дозволило побачити великий Місяць у всій його красі.