Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Над Україною пролетіла найяскравіша комета за останнє десятиліття (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Над Україною пролетіла найяскравіша комета за останнє десятиліття (фото)
Комета ATLAS пролетіла над Одещиною
фото: соцмережі

Комета знову з'явиться у внутрішній частині Сонячної системи близько 2131 року

Увечері, 13 жовтня, у небі над Україною помітили комету ATLAS. Вона вважається найяскравішою за останні 13 років. Про це повідомляє Space.

Користувачі соцмереж повідомляли, що її комету було видно над багатьма українськими містами. Зокрема, над Чорноморськом в Одеській області.

Над Україною пролетіла найяскравіша комета за останнє десятиліття (фото) фото 1
фото: TrueUA

Комета Цзицзіньшань-Атлас C/2023 A3 належить до короткоперіодичних комет. Її орбіта має період близько 107 років. Це означає, що вона знову з'явиться у внутрішній частині Сонячної системи близько 2131 року. Її відкрили в рамках проєкту ATLAS (Asteroid Terrestrial-Impact Last Alert System), а назву комета отримала на честь обсерваторії та проєкту, що займався її дослідженням.

Над Україною пролетіла найяскравіша комета за останнє десятиліття (фото) фото 2
фото: veskreb/Instagram

Діаметр комети становить близько 1,5 кілометра, а її ядро, що складається з льоду і пилу, дозволяє кометі світитися під час наближення до Сонця. Сонячне тепло випаровує воду з ядра, утворюючи яскраву кометну оболонку.

Нагадаємо, що ввечері, 10 жовтня, у багатьох регіонах України можна було помітити полярне сяйво. Причина активності в небі – потужний спалах 8 жовтня на Сонці. 

До слова, біля станції «Академік Вернадський» знову спостерігали південне полярне сяйво. Це вже вдруге за рік українським полярникам вдалося зафіксувати таке рідкісне явище.

Також українські науковці на станції «Академік Вернадський» зафіксували рідкісне природне явище для цієї місцевості – ясне нічне небо в Антарктиці, що дозволило побачити великий Місяць у всій його красі.

Читайте також:

Теги: атмосферне явище Одещина космос фото

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Боксер придбав дачний будиночок у місцевих рибалок декілька років тому
Російські дрони пошкодили дачу прихильника Московської церкви Ломаченка
14 вересня, 19:06
Використання генеративного штучного інтелекту розглядається як новий допоміжний засіб для розвитку креативної індустрії
В Україні вперше зареєстровано авторське право на твори з ілюстраціями штучного інтелекту
20 вересня, 20:03
Ворог знову атакував Одещину ракетами
Уночі ворог вдарив ракетою по Одещині: загинула жінка
26 вересня, 09:30
Наслідки атаки дронів на Ізмаїл, 26 вересня 2024 р.
Ворог масовано атакував Одещину: є загиблі та поранені (оновлено)
27 вересня, 09:47
Ділянка з коноплею перебуває у постійному користуванні одного з державних лісогосподарських підприємств та належить до земель лісового фонду України
На Одещині поліція виявила понад 300 тис. кущів конопель (фото)
30 вересня, 13:54
Потенційно небезпечний астероїд пройшов повз Землю
Швидший ніж звук в 26 разів: повз Землю пронісся небезпечний астероїд
29 вересня, 04:23
Румунія підняла два іспанських винищувачі F-18 та два румунських F-16
Румунія підіймала винищувачі через російську атаку на Одещину
2 жовтня, 10:42
Фермерка Марія Копиця показує осінню полуницю
У селі на Чернігівщині фермери в жовтні вирощують полуницю: чим вона відрізняється від сезонної
6 жовтня, 10:08
Вчені фіксують сигнали з космосу
Вчені фіксують дивні сигнали із центру Чумацького Шляху
9 жовтня, 04:35

Новини

Над Україною пролетіла найяскравіша комета за останнє десятиліття (фото)
Над Україною пролетіла найяскравіша комета за останнє десятиліття (фото)
Росіянка після початку війни переїхала до Одеси та вивчила українську
Росіянка після початку війни переїхала до Одеси та вивчила українську
У Одесі під час повітряної тривоги пролунали вибухи
У Одесі під час повітряної тривоги пролунали вибухи
В Одесі викрито лікарів, які організували «сімейний бізнес» на ухилянтах
В Одесі викрито лікарів, які організували «сімейний бізнес» на ухилянтах
Одеські фехтувальники здобули призові місця на всеукраїнських турнірах
Одеські фехтувальники здобули призові місця на всеукраїнських турнірах
Росія вдарила балістикою по Одесі, є загиблі і поранені
Росія вдарила балістикою по Одесі, є загиблі і поранені

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
76K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 жовтня: ситуація на фронті
51K
Командир одного зі спецпідрозділів розвідки спрогнозував, чим завершиться війна з Росією
38K
Північнокорейські війська в Україні: Третя штурмова бригада назвала наслідки
30K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 жовтня 2024
13K
14 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8520
Коли «Слуги народу» підуть на фронт? Арахамія зробив заяву

Новини

ЗСУ відбили позииції біля Селидового та удар дронів «Хезболли» по ЦАХАЛ: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Хмарно, місцями дощі: прогноз погоди на 9 жовтня
Сьогодні, 06:00
14 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
КНДР перевела в боєготовність артилерію на кордоні з Південною Кореєю
Вчора, 22:49
План перемоги покажуть укрїнцям, успіхи ЗСУ на Курщині: головне за ніч
Вчора, 07:00
Більшість регіонів країни накриють дощі: прогноз погоди на 12 жовтня
Вчора, 06:22

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua