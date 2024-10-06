«Комета століття» та два зорепади: які космічні явища побачать українці у жовтні

У небі над Україною можна буде помітити комету

Українці в жовтні матимуть можливість спостерігати за унікальними і навіть історичними космічними явищами

У жовтні жителі України зможуть спостерігати за двома яскравими зорепадами під назвою «Драконіди» та «Оріоніди», а також повз Землю пролетить унікальна комета. Про це повідомляє The Sun.

«Драконіди»

6 жовтня 2024 року відбудеться максимум метеорного потоку «Драконіди», що є одним із найзручніших для спостережень у наших широтах. Активність цього метеорного потоку триває з 5 по 11 жовтня, проте в цьому році умови для спостереження можуть бути ускладнені через повню, що освітлює нічне небо.

«Драконіди» виникають внаслідок проходження Землі через сліди комети Джакобіні-Циннера. Оскільки ця комета наразі перебуває на віддаленій частині своєї орбіти, активність метеорного потоку, як прогнозують астрономи, може бути нижчою, ніж у попередні роки. Однак, під час максимуму, метеори можуть бути видимі з території Європи, якщо погода буде сприятливою і Місяць не заважатиме спостереженням.

«Оріоніди»

У жовтні 2024 року Україна стане свідком активності метеоритного потоку «Оріоніди», який щороку виникає внаслідок проходження Землі через залишки комети Галлея. Пік спостережень очікується в ніч з 20 на 21 жовтня, коли можна буде побачити до 20 метеорів на годину, хоча найкращі умови для спостереження можуть бути з 21 по 23 жовтня.

Метеори «Оріоніди» найкраще спостерігати в темряві, далеко від штучного світла, оскільки це дозволить максимально насолодитися красою нічного неба. Найбільш активні моменти будуть відбуватися в ранкові години перед світанком. У 2024 році активність потоку може бути дещо знижена через світло від Місяця, однак можливість побачити метеори все ще залишається.

«Комета століття»

Жителі України в жовтні також матимуть унікальну можливість спостерігати комету C/2023 A3 (Tsuchinshan–ATLAS), яка має пролітати поблизу Землі. Комета була відкрита на початку 2023 року астрономами з Китаю та астрономічного проєкту ATLAS.

Комета C/2023 A3 стане однією з найяскравіших у сучасній історії спостережень, і, за прогнозами астрономів, може бути видимою навіть неозброєним оком у жовтні, коли вона максимально наблизиться до Сонця і почне відображати більше світла. Найкращий час для спостереження очікується наприкінці місяця, за умови ясного неба та мінімальної світлової засвітки.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що повз Землю пронісся небезпечний астероїд, швидший ніж звук в 26 разів.

До слова, науковці Астрономічного центру дослідження з’ясували, що з кінця вересня по листопад до Землі наблизиться астероїд, який стане на деякий час супутником нашої планети.

Раніше, 4 вересня, жителі Філіппін стали свідками рідкісного та захоплюючого видовища – яскравого спалаху астероїда 2024 RW1, який увійшов в атмосферу Землі та згорів у небі.