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Нідерланди передадуть Україні розвідувальні дрони на суму більше €42 млн

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Нідерланди передадуть Україні розвідувальні дрони на суму більше €42 млн
Нідерланди передають Україні дрони
фото з відкритих джерел

Нідерландська сторона заявила, що дрони, які надійдуть в Україну, будуть виготовлені компанією DeltaQuad

Міністерство оборони Нідерландів повідомило про передачу Україні розвідувальних дронів виробництва компанії DeltaQuad на загальну суму понад €42 млн.

«Нідерландська компанія DeltaQuad поставить Україні сучасні дрони для розвідки, стеження й рекогностування. Міністерство оборони придбає ці дрони за 42,6 млн євро», – йдеться у поширеній інформації.

Зазначається, що ці безпілотники не нестимуть озброєння, але матимуть змогу долати значні відстані, збираючи розвідувальні дані.

«Дрони також мають найсучасніші технології для уникнення виявлення, протидії перешкодам й автономної роботи у разі тимчасової втрати контакту з базою», – уточнили у міноборони.

Поки що терміни передачі та точну кількість БпЛА не розголошують з міркувань безпеки.

Нідерланди раніше пообіцяли виділити 400 млн євро на зміцнення безпілотних спроможностей України. «Закупівля у DeltaQuad - це складова цього плану», – підсумували в оборонному відомстві.

Нагадаємо, на початку жовтня міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс повідомив, що Україна отримала перші винищувачі F-16 від Нідерландів у межах міжнародної авіаційної підтримки. 

Згодом очільник Міноборони Нідерландів заявив, що Україна може використовувати передані Нідерландами винищувачі F-16 на території Росії. Це дозволено робити в російському повітряному просторі. 

До слова, раніше в Нідерландах дві опозиційні партії закликали тимчасово призупинити членство Угорщини в Шенгенській зоні через те, що ця країна видає візи великій кількості росіян, які в'їжджають без належної перевірки.

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Теги: міністр Міноборони партії технології Україна озброєння втрати Нідерланди

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