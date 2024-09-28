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Новий супутник Європейського космічного агентства зробив детально фото місяця

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Новий супутник Європейського космічного агентства зробив детально фото місяця
Зображення з вражаючою роздільною здатністю близько 5 км показує помітні місячні особливості
фото: ESA

Це зображення Місяця є частиною звичайного процесу «калібрування Місяця»

20 вересня супутник Copernicus Sentinel-2C зробив своє перше приголомшливе зображення Місяця, отримане завдяки унікальному маневру, повернувши супутник набік. Про це повідомляє пресслужба Європейського космічного агентства (ESA).

Незважаючи на те, що Sentinel-2C призначений для спостереження Землі, це зображення, призначене для калібрування та порівнянь між місіями, перевершило очікування.  

Зображення з вражаючою роздільною здатністю близько 5 км показує помітні місячні особливості, зокрема кратер Коперник, кратер Тихо та місячні моря: Море Спокою, Море Вологи та Море Хмар. Це демонструє універсальність мультиспектральної камери Sentinel-2C, яка зазвичай працює зі своєї 786-кілометрової орбіти для отримання даних високої роздільної здатності про сушу та прибережні води Землі. 

Це зображення Місяця є частиною звичайного процесу «калібрування Місяця». Приблизно раз на місяць супутник повертатиметься набік, щоб знімати Місяць замість Землі. Добре відома та стабільна інтенсивність світла Місяця дозволяє нам виявляти та коригувати навіть найменші зміни в продуктивності приладу, які можуть виникнути через старіння, наприклад, погіршення оптичного покриття або дрейфи детектора. 

Світлина була зроблена 20 вересня завдяки мультиспектральній камері супутника
Світлина була зроблена 20 вересня завдяки мультиспектральній камері супутника
фото: ESA

Цей процес гарантує, що «радіометрична точність» даних залишається точною протягом усієї місії, що є критичним параметром для багатьох додатків.  

Необроблені дані спочатку відображали витягнутий Місяць у формі затемнення, спричинений відносним рухом Місяця та супутника. Корекція цього ефекту була проведена для реалізації цього фантастичного зображення.

Запущений 5 вересня 2024 року Sentinel-2C приєднується до своїх супутників-близнюків на орбіті, продовжуючи надавати цінні зображення високої роздільної здатності для програми Copernicus. 

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Теги: космос наука Місяць

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