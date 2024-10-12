Бразильсько-українська космічна програма: український посол оцінив шанси на відродження

Мельник: Наразі ми намагаємось реанімувати двосторонню взаємодію у космічній сфері фактично з чистого аркуша

Між українською та бразильською стороною діяв договір щодо космічно-ракетного комплексу «Циклон-4», але втратив чинність у 2016 році з ініціативи Бразилії. Однак, відновлення проєкту не стоїть на порядку денному бразильського уряду. Про це розповів посол України в Бразилії Андрій Мельник в інтерв'ю «Главкому».

«Передовсім хотілося б наголосити, що в Україні з великим розчаруванням було сприйнято одностороннє розірвання Бразилією відповідного двостороннього договору та її вихід з цього стратегічного проєкту. Це рішення стало для нас болючим ударом і досі обтяжує наші відносини», – заявив посол.

Мельник зауважив, що цей проєкт свого часу став справжнім проривом. До того ж, за його словами, Україна вклала в нього величезні кошти.

«Було створено спільне українсько-бразильське підприємство бінаціональної компанії «Алькантара Циклон Спейс» (Alkantara Cyclon Space). У цьому всьому й досі так толком і не розібралися. Для нас це реальна травма. Дуже шкода, що цей взаємно вигідний для двох країн проєкт не вдалося реалізувати», – зазначив український посол.

«Циклон-4» – проєкт українського космічного ракетного комплексу, до якого входить ракета-носій «Циклон-4» і наземний комплекс, що забезпечує проведення на космодромі робіт із підготовки та запуску ракети-носія і корисного навантаження.

Однак, як зазначив Андрій Мельник, не планується відновлення бразильсько-української космічної програми. Він додав, що у Бразилії спільне будівництво космодрому «ніколи не було якоюсь резонансною історією»:

«Про неї згадують іноді лише окремі політики чи фахівці. Боюся, ця тема вже похована. Наразі ми намагаємось реанімувати двосторонню взаємодію у космічній сфері фактично з чистого аркуша. Шукаємо нові точки дотику в цьому контексті. Організували перші консультації між Державним космічним агентством України та бразильською стороною. Зацікавленість нібито є, але поки про реальний прогрес говорити ще зарано».

Раніше, посол України в Бразилії Андрій Мельник розповів, що російський диктатор Володимир Путін, якщо прибуде на саміт G-20 у Ріо-де-Жанейро, запланований на 18-19 листопада 2024 року, то ризикує бути арештованим.

Також Андрій Мельник заявив, що президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва отримав запрошення відвідати Україну від Володимира Зеленського. Однак бразильський очільник не дає прямої відповіді на цю пропозицію.

До того ж посол України в Бразилії припустив, що китайсько-бразильський «мирний» план, найімовірніше, написаний саме китайським, а не бразильським пером. Мельник зауважує, що йому «не хотілося б спекулювати», яким саме був внесок Бразилії у кінцевий варіант тексту. До того ж, Україна активно працює з місцевим експертним середовищем.