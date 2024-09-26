Японія запустила на орбіту новітній супутник-розвідник (відео)

Новий супутник використовуватиметься Центром супутникової інформації кабінету міністрів Японії

Ракета-носій середнього класу H-IIA 26 вересня стартувала на орбіту з японським розвідувальним супутником IGS Radar 8. Про це повідомила компанія-розробник Mitsubishi Heavy Industries (MHI).

Запуск провели зі стартового майданчика космічного центру Танегасіма о 14:24 за японським часом (о 08:24 за Києвом).

За наявними даними, космічний апарат виводиться на орбіту в рамках японської державної програми Information Gathering Satellite (IGS) для забезпечення власними супутниковими розвідданими. Розробку програми було розпочато у 1998 році у відповідь на випробування північнокорейських ракет.

Апарат використовуватиметься Центром супутникової інформації кабінету міністрів Японії. При цьому він служитиме як для національної оборони Японії, так і для моніторингу стихійних лих.

Супутник функціонуватиме у складі існуючого японського орбітального угруповання. Апарати в її складі оснащені оптико-електронною та радіолокаційною апаратурою. У січні Японія запустила супутник Optical 8 на орбіту.

Раніше два члени екіпажу американського багаторазового корабля Crew Dragon, запущеного на орбіту з чотирма туристами, у четвер вийшли у відкритий космос, повідомила компанія-розробник SpaceX.Таким чином, у рамках комерційної місії Polaris Dawn вперше в історії здійснено приватний вихід у відкритий космос непрофесійних астронавтів.