Tesla створює власного «термінатора» (відео)

Компанія показала робота власної розробки, який чимось нагадує термінатора з рідкого металу

Tesla анонсувала людиноподібного робота, який чимось нагадує термінатора з рідкого металу. В компанії новинку назвали Tesla Bot. За словами керівника компанії Ілона Маска, прототип андроїда буде готовий вже в наступному році.

Tesla Bot буде являти собою робота-гуманоїда з екраном замість обличчя. Андроїд важитиме 57 кілограмів і матиме 172 сантиметри заввишки. Він зможе піднімати вантаж масою до 68 кілограмів, а переносити - до 20,4 кілограмів. «Тіло» робота зроблять з легких матеріалів, а його руки і ноги рухатимуться за рахунок електромеханічних приводів.

Максимальна швидкість «Тесла Бота» складатиме вісім кілометрів на годину. Робота буде доброзичливим, але, як відзначають в компанії, людина зможе «здолати його або втекти».

«Мозок» Tesla Bot - це автономний комп'ютер і нейронна мережа, завдяки яким він зможе обробляти великі масиви даних, навчатися і виконувати різні побутові завдання: наприклад, ходити в магазин і купувати продукти за заздалегідь складеним списком. Крім цього, роботу можна буде доручати монотонну і навіть небезпечну роботу.

Орієнтуватися в просторі андроїд буде за допомогою радарів і ультразвукових датчиків, які використовує автопілот в машинах Tesla.

«По суті, електрокари вже схожі на майже розумних роботів на колесах», - зазначив Маск.