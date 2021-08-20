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    Tesla створює власного «термінатора» (відео)

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    Робот від Tesla вмітиме ходити в магазин - Tesla створює власного «термінатора» (відео)
    Робот від Tesla вмітиме ходити в магазин
    Фото: Tesla

    Компанія показала робота власної розробки, який чимось нагадує термінатора з рідкого металу

    Tesla анонсувала людиноподібного робота, який чимось нагадує термінатора з рідкого металу. В компанії новинку назвали Tesla Bot. За словами керівника компанії Ілона Маска, прототип андроїда буде готовий вже в наступному році.

    Tesla Bot буде являти собою робота-гуманоїда з екраном замість обличчя. Андроїд важитиме 57 кілограмів і матиме 172 сантиметри заввишки. Він зможе піднімати вантаж масою до 68 кілограмів, а переносити - до 20,4 кілограмів. «Тіло» робота зроблять з легких матеріалів, а його руки і ноги рухатимуться за рахунок електромеханічних приводів.

    Максимальна швидкість «Тесла Бота» складатиме вісім кілометрів на годину. Робота буде доброзичливим, але, як відзначають в компанії, людина зможе «здолати його або втекти».

    «Мозок» Tesla Bot - це автономний комп'ютер і нейронна мережа, завдяки яким він зможе обробляти великі масиви даних, навчатися і виконувати різні побутові завдання: наприклад, ходити в магазин і купувати продукти за заздалегідь складеним списком. Крім цього, роботу можна буде доручати монотонну і навіть небезпечну роботу.

    Орієнтуватися в просторі андроїд буде за допомогою радарів і ультразвукових датчиків, які використовує автопілот в машинах Tesla.

    «По суті, електрокари вже схожі на майже розумних роботів на колесах», - зазначив Маск.

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    Теги: Tesla штучний інтелект
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    Tesla створює власного «термінатора» (відео)