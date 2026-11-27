Одним із перших розробників технології оптичних дисків був український науковець В’ячеслав Петров. Він створив прообраз такого носія інформації в Києві ще у 1960 році – задовго до того, як американський винахідник Джеймс Рассел представив свої розробки. Про це повідомила українська письменниця Лариса Ніцой, коментуючи смерть Рассела у віці 95 років, пише «Главком».

Американця вважають одним із піонерів технології оптичного запису, яка згодом стала основою для створення компакт-дисків.

Письменниця нагадала, що Петров, який тоді працював в аспірантурі Київського інституту кібернетики, випередив західні розробки більш ніж на десять років. Однак його винахід, на думку Ніцой, не отримав міжнародного визнання через радянську ізоляцію та залізну завісу.

У 1977 році Петров представив напрацьовану технологію на Всесвітньому електротехнічному конгресі. За твердженням письменниці, викладені ним фізичні принципи та технічні характеристики згодом лягли в основу світових стандартів компакт-дисків.

«Винахід наш, але вважається американським», – написала Ніцой. Вона також згадала українського фізика Івана Пулюя, чиї дослідження рентгенівського випромінювання передували відкриттю, яке прославило Вільгельма Рентгена.

Внесок українського науковця в розвиток оптичних носіїв інформації підтверджує Національна академія наук України. За даними НАНУ, у середині 1960-х років Петров розробив прообраз сучасного компакт-диска на скляній основі. У 1977 році він представив оптичний диск як універсальний носій інформації.

Американець Джеймс Рассел подав патентну заявку на систему оптичного запису цифрової інформації у 1966 році, а патент отримав у 1970-му. Сучасний компакт-диск згодом став результатом спільної роботи компаній Philips і Sony, які розробили відповідний стандарт на початку 1980-х років.

Варто нагадати, що у Верховній Раді не зареєстровано законопроєкту, який передбачав би нові вимоги до реєстрації sim-карток українців. Інформація про нібито підготовку таких змін є неправдивою.