Коли з’явиться бюджетний електромобіль від Tesla. Названо строки

Журналісти дізналися, коли з’явиться доступна модель електромобіля Tesla

Tesla готує бюджетну новинку. Компанія випустить електричний хетчбек, який стане найбільш доступною моделлю в лінійці американської марки.

Як з'ясувало британське видання Autocar, на європейському ринку електрокар з'явиться в 2023 році. Він отримає назву Model 2 і буде конкурувати з Volkswagen ID.3.

За попередніми даними, початкова ціна Tesla Model 2 складе 23 тисячі євро. Звісно, що дешевим такий автомобіль на назвеш. Але для електромобілів ціна цілком «бюджетна».

Відносно невисоку ціну вдасться встановити завдяки новому типу акумуляторів, над яким працює Tesla. Він буде в два рази дешевше у виробництві, ніж сучасні батареї, але при цьому зможе забезпечити в п'ять разів більше ефективне збереження енергії і збільшення запасу ходу приблизно на 16%.

Журналісти передбачають, що на одному заряді новинка зможе проїжджати близько 400-560 кілометрів залежно від ємності батареї. За інформацією інсайдерів, для європейського ринку буде розроблена спеціальна версія моделі з менш ємним акумулятором, розрахованим на пробіг 200-250 кілометрів.

Збірку електричного хетчбека організовують на новому європейському заводі Tesla, який будується в околицях Берліна. Відомо, що його проектна потужність досягатиме 500 тисяч автомобілів на рік.

Те що новинку вироблятимуть саме в Європі, цілком логічно. Адже в США хетчбеки не користуються попитом. Хоча, можливо, в Штатах з’явиться Tesla 2 в кузові «седан».

Нещодавно одну з моделей Tesla визнали найбільш американським автомобілем 2021 року. Про яку саме модель мова, дивіться за посиланням.