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    У електромобілів Tesla виявили серйозну проблему

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    Електромобіль Tesla Model 3 - У електромобілів Tesla виявили серйозну проблему
    Електромобіль Tesla Model 3
    Фото з відкритих джерел

    Деякі моделі електромобілів «Тесла» можуть мимовільно набирати швидкість

    Інститут дорожньої безпеки Китаю виявив проблему у двох моделей Tesla – Model Y і Model 3. На деяких електрокарах самостійно вмикається круїз-контроль і вони починають набирати швидкість без участі водія.

    Після цієї заяви Tesla оголосила про відкликання 285 тисяч електрокарів в країні, причому не тільки тих, які вироблені на заводі в Шанхаї, а й імпортних, повідомляє американське інформагентство Bloomberg.

    Однак власникам машин, що потрапили під кампанію з відклику, не доведеться відвідувати сервісний центр - для усунення дефекту досить завантажити нову версію програмного забезпечення.

    Tesla виступила із заявою і попросила у клієнтів пробачення «за доставлені незручності».

    «Ми продовжуємо підвищувати рівень безпеки своїх електромобілів в суворій відповідності до законодавчих вимог», - підкреслив представник американського автовиробника.

    Він не уточнив, чи відомо компанії про нещасні випадки, які могли статися через помилку в роботі круїз-контролю.

    Інститут дорожньої безпеки Китаю в свою чергу уточнює, що проблеми виникають у елекромобілів, що продані в країні в період з грудня 2019 по червень 2021 року. Йдеться про майже 250 тисяч Model 3 та Model Y, вироблених на шанхайському заводі Tesla, а також 35,6 тисячі імпортованих машин.

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    Теги: Електромобілі Tesla
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    У електромобілів Tesla виявили серйозну проблему