У електромобілів Tesla виявили серйозну проблему

Деякі моделі електромобілів «Тесла» можуть мимовільно набирати швидкість

Інститут дорожньої безпеки Китаю виявив проблему у двох моделей Tesla – Model Y і Model 3. На деяких електрокарах самостійно вмикається круїз-контроль і вони починають набирати швидкість без участі водія.

Після цієї заяви Tesla оголосила про відкликання 285 тисяч електрокарів в країні, причому не тільки тих, які вироблені на заводі в Шанхаї, а й імпортних, повідомляє американське інформагентство Bloomberg.

Однак власникам машин, що потрапили під кампанію з відклику, не доведеться відвідувати сервісний центр - для усунення дефекту досить завантажити нову версію програмного забезпечення.

Tesla виступила із заявою і попросила у клієнтів пробачення «за доставлені незручності».

«Ми продовжуємо підвищувати рівень безпеки своїх електромобілів в суворій відповідності до законодавчих вимог», - підкреслив представник американського автовиробника.

Він не уточнив, чи відомо компанії про нещасні випадки, які могли статися через помилку в роботі круїз-контролю.

Інститут дорожньої безпеки Китаю в свою чергу уточнює, що проблеми виникають у елекромобілів, що продані в країні в період з грудня 2019 по червень 2021 року. Йдеться про майже 250 тисяч Model 3 та Model Y, вироблених на шанхайському заводі Tesla, а також 35,6 тисячі імпортованих машин.