У Болгарії пройде перша у світі олімпіада зі штучного інтелекту

На конкурсі буде два етапи: теоретичний і практичний

Свою участь в олімпіаді вже підтвердили 44 команди

Болгарія стане першою у світі країною, яка проведе олімпіаду зі штучного інтелекту. Про це пише болгарське видання Novinite.

Зазначається, що олімпіада проходитиме з 10 по 14 серпня за підтримки відомих університетів і великих технологічних компаній з усього світу. У заході візьмуть участь близько 200 студентів з усього світу.

За словами міністра з питань освіти та науки Галина Цокова, свою участь вже підтвердили 44 команди, в тому числі дві з Болгарії. Він підкреслив, що нова олімпіада зі штучного інтелекту продовжує традицію Болгарії щодо проведення значущих міжнародних змагань.

Співавторка Олімпіади Єлена Маринова додала, що на конкурсі будуть теоретичний і практичний етапи.

Нагадаємо, 1 серпня набув чинності Європейський закон про штучний інтелект (Акт про штучний інтелект), «перший у світі всеосяжний нормативний акт щодо штучного інтелекту». Про це йдеться у пресрелізі Європейської комісії.

Закон про штучний інтелект (ШІ) покликаний гарантувати, що ШІ, розроблений і використовуваний в ЄС, заслуговує довіри, із гарантіями захисту основних прав людей. Також закон передбачає визначення штучного інтелекту, засноване на підході, що ґрунтується на безпеці продукції та оцінці ризику в ЄС.