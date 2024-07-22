Болгарія може передати Україні надлишкові боєприпаси

Аналіз болгарського Міноборони виявив зброю, яка є «надлишковою і непотрібною» для болгарської армії

Україна може отримати від Болгарії її запаси снарядів, які були визнані надлишковими, а також інше військове обладнання, якщо ці поставки компенсують країни-союзники. Про це сказав міністр оборони Болгарії Атанас Запрянов, пише БНР.

За словами Запрянова, аналіз болгарського Міноборони виявив «те, що є надлишковим і непотрібним для болгарської армії».

«З цього майна – частина боєприпасів певних типів – може бути надана Україні. Цей пакет також буде пов'язаний з угодою з країною-союзником про компенсацію, подібно до попереднього пакета, який ми відправили», – додав він.

Запрянов зазначив, що уряд Болгарії ще має ухвалити рішення стосовно військової допомоги Україні, потім узгодити його із союзниками та Києвом, а також забезпечити логістику.

Раніше посольство України в Болгарії закликало посадовців та політичні сили утриматися від використання теми війни в політичних цілях.

Як повідомлялося, президент Болгарії Румен Радев відмовився очолювати болгарську делегацію на саміті НАТО у Вашингтоні через «позицію, яку він має відстоювати щодо допомоги Україні». Президент Болгарії довгий час відстоював позиції щодо війни в Україні, які збігаються з позицією Кремля – що надання військової допомоги Києву лише затягує конфлікт, а ті, хто виступає за допомогу українському опору, є «любителями війни».