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Штучний інтелект на полі бою: Залужний зустрівся з віцепрезидентом компанії Palantir

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Штучний інтелект на полі бою: Залужний зустрівся з віцепрезидентом компанії Palantir
Валерій Залужний зустрівся із виконавчим віцепрезидентом технологічної компанії Palantir у Великій Британії та Європі Луїсом Мозлі (на фото зліва)
фото: Валерій Залужний, Telegram

Компанія Palantir спеціалізується на аналітиці великих даних. Залужний повідомив, що співпраця продовжиться

Колишній головнокомандувач Збройних Сил України, надзвичайний повноважний посол у Великій Британії Валерій Залужний зустрівся із виконавчим віцепрезидентом технологічної компанії Palantir у Великій Британії та Європі Луїсом Мозлі. Про це Залужний повідомав у Telegram.

Він зазначив, що під час зустрічі подякував за вже зроблений важливий та своєчасний внесок в оборону України.

Колишній головком нагадав, що завдяки поєднанню передових технологій компанії Palantir та практичного досвіду ЗСУ спільно вдалося забезпечити точність і швидкість обробки розвідувальної інформації.

Компанія Palantir спеціалізується на аналітиці великих даних. Залужний повідомив, що співпраця продовжиться. 

«На часі сумісна робота з опануванням технологій штучного інтелекту на полі бою. Обговорили подальші кроки. Залишаємося разом. Впевнений що спільними зусиллями ми здатні опанувати технології і перемогти», - наголосив Залужний. 

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін вважає, що найбільшою слабкістю українців є демократія. Про це заявив посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний 21 липня під час виступу у The Royal United Services Institute (RUSI).

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Теги: Валерій Залужний робота штучний інтелект Telegram технології посол

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