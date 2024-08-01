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У Євросоюзі запрацював закон про штучний інтелект

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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У Євросоюзі запрацював закон про штучний інтелект
Більшість правил Закону про штучний інтелект почнуть застосовуватися 2 серпня 2026 року
ілюстративне фото

Компанії, які не дотримуються правил, будуть оштрафовані до 7% світового річного обороту

Набув чинності Європейський закон про штучний інтелект (Акт про штучний інтелект), «перший у світі всеосяжний нормативний акт щодо штучного інтелекту». Про це йдеться у пресрелізі Європейської комісії.

Закон про штучний інтелект (ШІ) покликаний гарантувати, що ШІ, розроблений і використовуваний в ЄС, заслуговує довіри, із гарантіями захисту основних прав людей. Також закон передбачає визначення штучного інтелекту, засноване на підході, що ґрунтується на безпеці продукції та оцінці ризику в ЄС:

Мінімальний ризик: більшість систем штучного інтелекту, таких як системи рекомендацій із підтримкою штучного інтелекту та фільтри спаму, належать до цієї категорії. Ці системи не мають жодних зобов’язань відповідно до Закону про штучний інтелект через мінімальний ризик для прав і безпеки громадян. Компанії можуть добровільно прийняти додаткові кодекси поведінки.

Конкретний ризик прозорості: системи штучного інтелекту, такі як чат-боти, повинні чітко повідомляти користувачам, що вони взаємодіють з машиною. Певний контент, створений штучним інтелектом, включно з глибокими фейками, повинен бути позначений як такий, і користувачі повинні бути поінформовані, коли використовуються системи біометричної категоризації або системи розпізнавання емоцій. Крім того, провайдери повинні будуть розробляти системи таким чином, щоб синтетичний аудіо-, відео-контент, текст і зображення позначалися в машиночитаному форматі та виявлялися як штучно створені або маніпульовані.

Високий ризик: системи штучного інтелекту, визначені як високоризикові, повинні будуть відповідати суворим вимогам, включаючи системи зменшення ризиків, високу якість наборів даних, реєстрацію активності, детальну документацію, чітку інформацію для користувачів, людський нагляд і високий рівень надійність, точність і кібербезпека. Регуляторні «пісочниці» сприятимуть відповідальним інноваціям і розробці сумісних систем ШІ. Такі високоризикові системи штучного інтелекту включають, наприклад, системи штучного інтелекту, які використовуються для найму персоналу або для оцінки того, чи має хтось право отримати кредит, або для запуску автономних роботів.

Неприйнятний ризик: системи ШІ, які вважаються явною загрозою основним правам людей, будуть заборонені. Це включає в себе системи штучного інтелекту або додатки, які маніпулюють людською поведінкою, щоб обійти свободу волі користувачів, наприклад іграшки, які використовують голосову допомогу, що заохочує небезпечну поведінку неповнолітніх, системи, які дозволяють «соціальний рейтинг» урядів або компаній, а також певні програми інтелектуального контролю. Крім того, деякі види використання біометричних систем будуть заборонені, наприклад, системи розпізнавання емоцій, що використовуються на робочому місці, і деякі системи для категоризації людей або віддаленої біометричної ідентифікації в реальному часі для цілей правоохоронних органів у загальнодоступних місцях (за невеликими винятками).

Щоб доповнити цю систему, Закон про штучний інтелект також вводить правила для так званих моделей штучного інтелекту загального призначення, які є моделями штучного інтелекту з високими можливостями, розробленими для виконання різноманітних завдань, наприклад генерування тексту, схожого на людину. Моделі ШІ загального призначення все частіше використовуються як компоненти додатків ШІ. Закон про штучний інтелект забезпечить прозорість у всьому ланцюжку створення вартості та врахує можливі системні ризики найефективніших моделей.

Компанії, які не дотримуються правил, будуть оштрафовані. Штрафи можуть зрости до 7% світового річного обороту за порушення заборонених додатків ШІ, до 3% за порушення інших зобов’язань і до 1,5% за надання невірної інформації.

Більшість правил Закону про штучний інтелект почнуть застосовуватися 2 серпня 2026 року. Однак заборони систем штучного інтелекту, які вважаються такими, що становлять неприйнятний ризик, діятимуть через шість місяців, тоді як правила для так званих моделей ШІ загального призначення діятимуть після 12 місяців.

Щоб подолати перехідний період до повного впровадження, Комісія запустила Пакт AI Pact. Ця ініціатива пропонує розробникам штучного інтелекту добровільно прийняти ключові зобов’язання Закону про штучний інтелект достроково. 

Комісія також розробляє керівні принципи для визначення та деталізації того, як слід впроваджувати Закон про штучний інтелект, а також сприяє створенню інструментів спільного регулювання, таких як стандарти та кодекси практики. Комісія відкрила конкурс для виявлення інтересу до участі в складанні першого Кодексу практики ШІ загального призначення, а також консультації з багатьма зацікавленими сторонами, що дасть можливість усім зацікавленим сторонам висловити свою думку щодо першого Кодексу практики в рамках Закон про ШІ.

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Теги: технології штучний інтелект кібербезпека Європейський союз

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