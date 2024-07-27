Який вигляд матимуть війни майбутнього та роль України в них
Основні тренди в оборонно-промисловому секторі до 2035 року
Не секрет, що Україна не має актуальної стратегії розвитку власного ОПК.
Вона має базуватися на актуальній оборонній доктрині та розумінні трендів, як у секторі технологій, так і в тактиках ведення військових дій (не вчора, а завтра).
Отже, основні тренди в оборонно-промисловому секторі до 2035 року.
Технології та типи озброєнь:
1. Штучний інтелект та автономні системи:
- Збільшення ролі безпілотних систем (дрони, роботи)
- Розвиток систем автономного прийняття рішень
- Для аналізу великих даних, прийняття рішень у реальному часі, оптимізації бойових дій та зниження ризиків для особового складу.
- Бойові роботи: наземні, повітряні та підводні дрони, здатні виконувати розвідувальні, ударні та логістичні завдання.
2. Гіперзвукова зброя:
- Ракети та плануючі апарати, здатні розвивати швидкість понад 5 махів, що робить їх практично невразливими для існуючих систем ППО.
- Системи протидії гіперзвуковій зброї
3. Спрямована енергія:
- Лазерна та мікрохвильова зброя для ураження безпілотників, ракет та інших цілей.
- Електромагнітні імпульсні пристрої для виведення з ладу електроніки супротивника.
4. Кіберзброя та інформаційна війна:
- Програми та віруси для атаки на інформаційні системи супротивника, включаючи системи управління військами, інфраструктуру та фінансові інститути.
- Використання кібератак для досягнення стратегічних цілей без застосування фізичної сили.
- Посилення ролі кібератак та кіберзахисту
- Розвиток засобів електронної боротьби
- Технології протидії дезінформації
5. Нанотехнології:
- Поліпшення характеристик матеріалів (легкість, міцність)
- Розвиток «розумної» броні та камуфляжу
6. Біотехнології:
- Розробка засобів захисту від біологічної зброї
- Поліпшення фізичних можливостей військовослужбовців
7. Космічні технології:
- Розвиток супутникових систем зв'язку та розвідки
- Розробка зброї для ураження супутників супротивника та захисту власних космічних апаратів.
8. Квантові технології:
- Квантова криптографія для захищеного зв'язку
- Квантові сенсори для покращення систем навігації та виявлення
9. Не забуваємо ми про ядерну зброю. І ризики його застосування.
- За оцінками фахівців, країн, які мають ядерну зброю через 10 років, буде значно більше, ніж сьогодні.
- І це буде війна на знищення цивілізації
10. Але найбільш руйнівною та небезпечною вважається тектонічна зброя
- Ти не можеш ні передбачити його використання, ні захиститись від нього.
Зміни у тактиці воєнних дій
1. Сетецентричні війни:
- Посилення ролі інформаційної переваги. Підвищення ефективності бойових дій за рахунок швидкого обміну інформацією та координації дій.
- Інтеграція всіх учасників бойових дій у єдину інформаційну мережу
2. Гібридні війни:
- Поєднання традиційних військових дій з невоєнними методами, такими як інформаційні операції, кібератаки та економічний тиск.
- Посилення ролі інформаційних та психологічних операцій
- Складність визначення агресора та розмивання кордонів між війною та миром.
3. Урбанізація конфліктів:
- Збільшення числа конфліктів у густонаселених районах.
- Необхідність розробки нових тактик та озброєнь для ведення бойових дій у містах із мінімальними втратами серед мирного населення.
4. Розподілені операції:
- Перехід від великих формувань до невеликих, високомобільних груп
- Посилення ролі спеціальних операцій
5. Роботизація поля бою:
- Збільшення використання безпілотних та автономних систем
- Зниження прямої участі людини в бойових діях
6. Безконтактні війни:
- Збільшення дистанції ведення бою
- Розвиток далекобійних високоточних систем озброєння
7. Когнітивна війна:
- Посилення впливу на сприйняття та прийняття рішень противника
- Розвиток технологій маніпуляції інформацією
8. Інформаційне протиборство:
- Важливість контролю над інформаційним простором для формування громадської думки та досягнення психологічної переваги над супротивником.
- Поширення дезінформації та фейкових новин як інструмент ведення війни.
9. Багатодоменні операції:
- Інтеграція дій у повітрі, на землі, на море, у космосі та кіберпросторі
- Розвиток систем управління багатодоменними операціями
Ключові висновки
- Збільшення ролі технологій та автоматизації у військових діях
- Зміщення акценту на інформаційну перевагу та когнітивні аспекти війни
- Зміна характеру конфліктів у бік більш розподілених тагібридних форм
- Посилення взаємозв'язку між різними доменами ведення воєнних дій
- Зростаюча важливість захисту критичної інфраструктури, включаючи космічні та кібер-активи
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Але найцікавіші висновки містяться в новині про те, що світові мільярдери будують собі бункери в безпечних регіонах, які дозволять їм пережити апокаліпсис кілька років.
Зокрема, у грудні журнал Wired повідомив, що Марк Цукерберг, генеральний директор Meta та один із найбагатших людей на планеті, будує на Гаваях комплекс вартістю 100 мільйонів доларів.
Тепер і ви живете із цим.
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