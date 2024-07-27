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Анатолій Амелін Економіст, бізнесмен, інвестор, державний службовець

Який вигляд матимуть війни майбутнього та роль України в них

glavcom.ua
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Світ рухається в бік автоматизованих систем ведення бою
ілюстративне фото: Depositphotos

Основні тренди в оборонно-промисловому секторі до 2035 року

Не секрет, що Україна не має актуальної стратегії розвитку власного ОПК.

Вона має базуватися на актуальній оборонній доктрині та розумінні трендів, як у секторі технологій, так і в тактиках ведення військових дій (не вчора, а завтра).

Отже, основні тренди в оборонно-промисловому секторі до 2035 року.

Технології та типи озброєнь:

1. Штучний інтелект та автономні системи:

  • Збільшення ролі безпілотних систем (дрони, роботи)
  • Розвиток систем автономного прийняття рішень
  • Для аналізу великих даних, прийняття рішень у реальному часі, оптимізації бойових дій та зниження ризиків для особового складу.
  • Бойові роботи: наземні, повітряні та підводні дрони, здатні виконувати розвідувальні, ударні та логістичні завдання.

2. Гіперзвукова зброя:

  • Ракети та плануючі апарати, здатні розвивати швидкість понад 5 махів, що робить їх практично невразливими для існуючих систем ППО.
  • Системи протидії гіперзвуковій зброї

3. Спрямована енергія:

  • Лазерна та мікрохвильова зброя для ураження безпілотників, ракет та інших цілей.
  • Електромагнітні імпульсні пристрої для виведення з ладу електроніки супротивника.

4. Кіберзброя та інформаційна війна:

  • Програми та віруси для атаки на інформаційні системи супротивника, включаючи системи управління військами, інфраструктуру та фінансові інститути.
  • Використання кібератак для досягнення стратегічних цілей без застосування фізичної сили.
  • Посилення ролі кібератак та кіберзахисту
  • Розвиток засобів електронної боротьби
  • Технології протидії дезінформації

5. Нанотехнології:

  • Поліпшення характеристик матеріалів (легкість, міцність)
  • Розвиток «розумної» броні та камуфляжу

6. Біотехнології:

  • Розробка засобів захисту від біологічної зброї
  • Поліпшення фізичних можливостей військовослужбовців

7. Космічні технології:

  • Розвиток супутникових систем зв'язку та розвідки
  • Розробка зброї для ураження супутників супротивника та захисту власних космічних апаратів.

8. Квантові технології:

  • Квантова криптографія для захищеного зв'язку
  • Квантові сенсори для покращення систем навігації та виявлення

9. Не забуваємо ми про ядерну зброю. І ризики його застосування.

  • За оцінками фахівців, країн, які мають ядерну зброю через 10 років, буде значно більше, ніж сьогодні.
  • І це буде війна на знищення цивілізації

10. Але найбільш руйнівною та небезпечною вважається тектонічна зброя

  • Ти не можеш ні передбачити його використання, ні захиститись від нього.

Зміни у тактиці воєнних дій

1. Сетецентричні війни:

  • Посилення ролі інформаційної переваги. Підвищення ефективності бойових дій за рахунок швидкого обміну інформацією та координації дій.
  • Інтеграція всіх учасників бойових дій у єдину інформаційну мережу

2. Гібридні війни:

  • Поєднання традиційних військових дій з невоєнними методами, такими як інформаційні операції, кібератаки та економічний тиск.
  • Посилення ролі інформаційних та психологічних операцій
  • Складність визначення агресора та розмивання кордонів між війною та миром.

3. Урбанізація конфліктів:

  • Збільшення числа конфліктів у густонаселених районах.
  • Необхідність розробки нових тактик та озброєнь для ведення бойових дій у містах із мінімальними втратами серед мирного населення.

4. Розподілені операції:

  • Перехід від великих формувань до невеликих, високомобільних груп
  • Посилення ролі спеціальних операцій

5. Роботизація поля бою:

  • Збільшення використання безпілотних та автономних систем
  • Зниження прямої участі людини в бойових діях

6. Безконтактні війни:

  • Збільшення дистанції ведення бою
  • Розвиток далекобійних високоточних систем озброєння

7. Когнітивна війна:

  • Посилення впливу на сприйняття та прийняття рішень противника
  • Розвиток технологій маніпуляції інформацією

8. Інформаційне протиборство:

  • Важливість контролю над інформаційним простором для формування громадської думки та досягнення психологічної переваги над супротивником.
  • Поширення дезінформації та фейкових новин як інструмент ведення війни.

9. Багатодоменні операції:

  • Інтеграція дій у повітрі, на землі, на море, у космосі та кіберпросторі
  • Розвиток систем управління багатодоменними операціями

Ключові висновки

  1. Збільшення ролі технологій та автоматизації у військових діях
  2. Зміщення акценту на інформаційну перевагу та когнітивні аспекти війни
  3. Зміна характеру конфліктів у бік більш розподілених тагібридних форм
  4. Посилення взаємозв'язку між різними доменами ведення воєнних дій
  5. Зростаюча важливість захисту критичної інфраструктури, включаючи космічні та кібер-активи

***

Але найцікавіші висновки містяться в новині про те, що світові мільярдери будують собі бункери в безпечних регіонах, які дозволять їм пережити апокаліпсис кілька років.

Зокрема, у грудні журнал Wired повідомив, що Марк Цукерберг, генеральний директор Meta та один із найбагатших людей на планеті, будує на Гаваях комплекс вартістю 100 мільйонів доларів.

Тепер і ви живете із цим.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: штучний інтелект Україна технології інформаційна війна війна зброя

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