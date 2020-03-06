В Європі створили кіберспецназ



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Cyber Rapid Response Team

Шість європейських країн створили групу швидкого реагування на кібератаки

Шість європейських держав організували команду швидкого реагування Cyber Rapid Response Team. Вона буде готова в будь-який час відповісти на кібератаку, пише Liga.net.

Угоду підписали Естонія, Хорватія, Польща, Нідерланди, Румунія та Литви. Документ закріплює законну роботу команди кіберреагування на території різних країн. Він також визначає її легальний статус, передбачає конкретні процедури і зобов'язання співпраці.

Команду Cyber Rapid Response Team сформують з цивільних і військових. Вона буде готова відповідати на кібератаки як віртуально, так і фізично підключатися до і розслідування інциденту.

Кіберсили зможуть реагувати на інциденти в країнах, які підписали відповідну угоду, а також в країнах-спостерігачах. Останніми є Бельгія, Греція, Іспанія, Італія, Франція, Словенія і Фінляндія. В майбутньому кіберсили зможуть працювати і в структурах ЄС.

З ініціативою створення сил реагування на кіберзагрози Литва виступила в 2017 році. У 2018 році протокол про наміри підписали міністри оборони Литви, Естонії, Хорватії, Нідерландів і Румунії.

Команда Cyber Rapid Response Team приступила до чергування в 2019 році. Першу мультинаціональної команду сформують в цьому році.