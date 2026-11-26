Американський мільярдер Ілон Маск пообіцяв подарувати кожній дитині у США по дві акції своєї космічної компанії SpaceX. Загальну вартість такого подарунка оцінюють приблизно у $18,35 млрд. Про це підприємець повідомив 25 листопада у соцмережі X, повідомляє «Главком».

«Кожна дитина в Америці отримає дві акції SpaceX: одну від компанії, а іншу особисто від мене», – написав Маск.

Бізнесмен подвоїв свою попередню обіцянку, яку озвучив у жовтні. Тоді він заявив, що наступного року подарує кожній американській дитині по одній акції SpaceX.

фото: скриншот заяви

Передача акцій відбуватиметься у два етапи. За словами Маска, компанія передасть свою частину вже наступного місяця. Особистий подарунок мільярдера надійде у червні 2027 року – після завершення періоду обмеження на продаж його акцій (lock-up).

Раніше SpaceX офіційно оголосила про намір передати по одній новій акції класу А кожному активному рахунку в межах програми Trump Accounts. Це інвестиційні рахунки для американських дітей віком до 18 років, створені для формування довгострокових заощаджень. Маск заявив, що особисто надасть таку саму кількість акцій.

За оцінками, у США проживає близько 72 млн дітей віком до 18 років. На момент закриття торгів 25 листопада одна акція SpaceX коштувала $127,44. За такою ціною дві акції для кожної дитини оцінюються приблизно у $18,35 млрд.

Водночас поки не уточнено, чи будуть особисті акції Маска розподілятися виключно через рахунки Trump Accounts і як саме подарунок отримають діти, які не мають активних рахунків.

Варто нагадати, що американський мільярдер Ілон Маск пообіцяв у 2027 році подарувати по одній акції своєї компанії SpaceX кожній дитині у США. За попередніми розрахунками, загальна вартість такого подарунка може перевищити $10 млрд.