Ракета Falcon 9 компанії SpaceX під час запуску з бази Ванденберг у Каліфорнії

SpaceX 24 листопада запустила ракету Falcon 9 із засекреченим вантажем для Космічних сил США. Місія USSF-266 стартувала з бази Ванденберг у Каліфорнії. Що саме доставили на орбіту, американські військові не розголошують. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Space.com.

SpaceX провела п'ять секретних запусків за два тижні

Це вже четверта військова місія SpaceX для Космічних сил США від початку листопада. Раніше компанія виконала запуски USSF-432, USSF-627 та USSF-317. Ще один політ – NROL-136 – відбувся 22 листопада на замовлення Національного управління військово-космічної розвідки США (NRO).

За останні два тижні SpaceX здійснила п'ять запусків на підтримку національної безпеки Сполучених Штатів. В усіх випадках інформацію про вантаж не оприлюднювали.

Приблизно через дві з половиною хвилини після старту перший ступінь Falcon 9 відокремився від ракети. Другий ступінь продовжив політ із секретним вантажем у напрямку низької навколоземної орбіти.

Приблизно через вісім із половиною хвилин після запуску прискорювач успішно приземлився на морську платформу Of Course I Still Love You у Тихому океані.

Для першого ступеня з номером B1081 це був уже 29-й політ. Раніше його використовували для запуску пілотованої місії NASA Crew-7 до Міжнародної космічної станції, наукових супутників PACE та EarthCARE, двох інших засекречених місій Космічних сил США, а також 16 запусків супутників Starlink.

Що може бути в секретному вантажі

Попередні засекречені запуски SpaceX породили припущення, що компанія могла виводити на орбіту супутники Starshield. Це спеціальна система для державних і військових потреб, створена на основі технологій Starlink.

Такі супутники можуть використовуватися для спостереження за Землею, передавання захищеного зв'язку та розміщення спеціального обладнання. На відміну від звичайного Starlink, який забезпечує доступ до інтернету цивільним і комерційним користувачам, Starshield призначена для урядових замовників.

На офіційному сайті SpaceX зазначає, що система має три основні напрями використання: спостереження за Землею, захищений зв'язок та розміщення спеціального обладнання на супутниках.

Однак компанія не підтвердила, що саме супутники Starshield перебували на борту USSF-266. Тож наразі відомо лише про запуск засекреченого вантажу для Космічних сил США, а його призначення залишається невідомим.

США вкладають мільярди у військові супутники

Запуски відбуваються на тлі розширення американських військових програм у космосі. У травні 2026 року Космічні сили США уклали зі SpaceX контракт на $4,16 млрд для розроблення супутникової системи, яка має допомагати виявляти та відстежувати повітряні цілі з орбіти.

Йдеться про спостереження за літаками та іншими повітряними об'єктами на великих відстанях. Супутникова мережа має доповнити можливості звичайних літаків радіолокаційного спостереження. Початкову групу апаратів у межах цієї програми планують розгорнути до 2028 року.

Цей контракт свідчить про масштаб співпраці SpaceX з американськими військовими, але не доводить, що місія USSF-266 була частиною саме цієї програми.

Нагадаємо, раніше «Главком» розповідав про американську систему Starshield та її значення для військового зв'язку.