Федеральна комісія зі зв’язку США (FCC) дозволила SpaceX розмістити на орбіті до мільйона супутників, які використовуватимуться як обчислювальні центри для роботи зі штучним інтелектом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на FCC.

«Федеральна комісія з питань зв'язку видала перший в історії США дозвіл на створення групи центрів обробки даних у космічному просторі. У цей ключовий для розвитку суперінтелекту в Америці момент FCC надала компанії SpaceX право розгорнути 1 млн орбітальних обчислювальних модулів для обробки колосальних обсягів даних, призначених для використання на Землі», – йдеться в релізі

За даними FCC, створення групи супутників має на меті допомогти задовольнити стрімко зростаючий попит на обчислювальні потужності для суперінтелекту.

SpaceX має розпочати розгортання супутників не пізніше листопада 2033 року. До листопада 2035 року на орбіті має бути розміщено 100 тис. супутників, а до листопада 2038 року – не менше пів мільйона.

У рамках проєкту, що отримав назву Starmind, компанія планує перенести частину обчислень на орбіту, де модулі можуть практично безперервно отримувати сонячну енергію та охолоджуватися за рахунок космічних температур. Їх планують розміщувати на висотах від 500 до 2000 км. Для обміну даними між собою модулі використовуватимуть лазерний зв'язок. Також супутники зможуть підключатися до системи інтернет-супутників Starlink і через них передавати дані на Землю.

До слова, американська компанія SpaceX Ілона Маска вперше в історії змогла зловити космічний корабель Starship механічними маніпуляторами після його повернення з орбіти. Під час того самого випробування компанія втратила прискорювач Super Heavy, який вибухнув у Мексиканській затоці.