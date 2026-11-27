Міжнародна інформаційна агенція Agence France-Presse (AFP) зазнала кібератаки. Через вторгнення хакерів керівництво установи тимчасово відключило платформу AFP Forum, якою користуються клієнти для перегляду та завантаження матеріалів агенції. Особу нападників наразі не встановлено. Про це повідомило керівництво AFP у внутрішньому листі до співробітників, повідомляє «Главком».

Атака почалася вночі 26 листопада приблизно о 1:30 за паризьким часом. Після виявлення несанкціонованого втручання технічні команди агенції негайно почали локалізувати інцидент і відключили AFP Forum як запобіжний захід. Платформа залишатиметься недоступною до подальшого повідомлення.

«Розслідування триває за допомогою зовнішніх експертів. На цьому етапі ми не маємо інформації про те, хто стоїть за атакою», – зазначили в агенції.

Кібератака на AFP сталася на тлі серії інцидентів, спрямованих проти компаній і державних установ у Франції та інших європейських країнах. Частина таких атак пов'язана з діяльністю злочинних угруповань, які прагнуть отримати фінансову вигоду, інші мають на меті дестабілізацію.

Керівник французького органу з кібербезпеки Вінсент Струбель заявив, що країна зіткнулася з безпрецедентним рівнем кіберзагроз. В інтерв'ю радіостанції France Inter він наголосив, що інтенсивність загроз є такою, якої раніше не спостерігали.

За його словами, для протидії цим викликам необхідні спільні зусилля та посилення кіберзахисту.

Agence France-Presse – одна з провідних міжнародних інформаційних агенцій. Вона має 210 бюро в різних країнах світу та публікує матеріали шістьма мовами. За даними річного звіту за 2025 рік, агенція щодня випускає в середньому 2300 текстових повідомлень, 3000 фотографій і 300 відео.

Варто нагадати, що Центральне розвідувальне управління США (ЦРУ) та Управління директора національної розвідки (ODNI) стали об'єктами кібератаки. Зловмисники проникли до незасекреченої системи, яку американські спецслужби використовують для збору й аналізу інформації з відкритих джерел.