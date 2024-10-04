Кіберполіція застерігає від шахрайств у популярному месенджері

Правохоронці закликають довіряти лише офіційним джерелам інформації та ігнорувати сумнівні повідомлення з неперевірених акаунтів

Злочинці зламують облікові записи користувачів месенджера та розсилають контактам жертв повідомлення з фішинговими посиланнями про нібито отримання грошової допомоги від держави або міжнародних організацій.

У такий спосіб, як зазначають правоохоронці, зловмисники отримують банківські дані потерпілих.

Тому вкрай важливо ігнорувати такі повідомлення.

Адже, коли користувач переходить за таким посиланням, його просять ввести дані для доступу до інтернет-банкінгу або інформацію щодо банківської карти (номер, термін дії та CVV-код).

Після отримання цих даних зловмисники отримують доступ до його банківського рахунку, з якого виводять усі доступні кошти, включаючи кредитні ліміти, на підконтрольні рахунки.

Правохоронці закликають довіряти лише офіційним джерелам інформації та ігнорувати сумнівні повідомлення з неперевірених акаунтів.

Нагадаємо, на початку року російські шпигуни виклали у мережу записи німецьких офіцерів ВПС під час онлайн-зустрічі, що відбулася на комерційній незашифрованій платформі WebEx. Зустріч була присвячена тому, як Німеччина може організувати доставку і експлуатацію крилатих ракет великої дальності Taurus, якщо вони будуть відправлені в Україну. Також на записі посадовці заявляли, що Британія, Франція і США тримають військових в Україні, щоб допомогти експлуатувати сучасні західні системи озброєнь, що ці країни заперечували.

До слова, хакери Головного управляння розвідки Міноборони (ГУР) за останні чотири дні атакували понад 800 серверів у Росії. Унаслідок атаки ГУР повністю знищено документи та дані, які зберігалися на уражених серверах. Ідеться про сервери військових, адміністративних та фінансових установ, які забезпечують агресію РФ проти України.

Також у липні українські хакери здійснили масштабну кібератаку на Банк Росії та інші фінансові установи РФ. Ресурси центробанку працювали з перебоями. Також було атаковано банки «Зеніт», Газпромбанк та інтернет-провайдери.