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Китай побудував унікальну систему зберігання енергії: у чому особливість

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Китай побудував унікальну систему зберігання енергії: у чому особливість
До китайської національної енергетичної мережі підключили найбільшу у світі систему накопичення енергії потужністю 30 МВт, створену на основі маховиків
фото: energy-storage.news

Проєкт реалізували у місті Чанчжі, провінція Шаньсі

Китай запустив найбільшу у світі систему зберігання енергії на маховиках. Про це повідомляє Екополітка.

Система перевершила попереднього лідера – маховикову станцію потужністю 20 МВт у Нью-Йорку, побудовану у 2014 році.

Таким чином до китайської національної енергетичної мережі підключили найбільшу у світі систему накопичення енергії потужністю 30 МВт, створену на основі маховиків.

Проєкт реалізували у місті Чанчжі, провінція Шаньсі. Ця система використовує 120 важких маховиків, які обертаються на магнітних підшипниках у вакуумі.

Така конструкція дозволяє знизити втрати енергії через тертя.

Маховики об'єднані в групи по 10 одиниць і утворюють «блок регулювання частоти».

Вся система складається з 12 таких блоків. Вони підключені до мережі з напругою 110 кВ. Систему частково розташували під землею з міркувань безпеки, оскільки маховики можуть мати велику кінетичну енергію у випадку аварії.

Цей проєкт створили, як пілотний, за підтримки Інституту енергетичного інжинірингу провінції Шаньсі та енергетичної компанії BC New Energy, яка надала технології. Інвестором виступила компанія Shenzhen Energy Group. Реалізація проєкту коштувала $48 млн.

Ця система зберігання енергії підвищує ефективність та стабільність енергетичної системи Китаю, оскільки допомагає регулювати частоту мережі. Фахівці говорять, що це новий етап у розвитку відновлюваної енергетики та зберігання енергії в країні.

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Теги: технології Китай альтернативна енергетика

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