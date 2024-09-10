Бунт провайдерів. Ціни на інтернет почали зростати

Із 1 жовтня ті провайдери інтернету, які досі оптимізували сплату податків з допомогою численних ФОПів, мають перейти на загальну систему... Наслідки вже відчули рядові абоненти

Інтернет-провайдери масово попереджають про зростання тарифів. Зокрема, це пов'язано з переходом на загальну систему оподаткування, якої уникали численні середні та дрібні компанії на цьому ринку. Деякі провайдери вже змінили вартість послуг, інші – тільки-но почали готувати до цього своїх клієнтів. «Главком» проаналізував, що відбувається з цінами на інтернет, та як на ініціативу вирівняти податкові правила на одному ринку реагують самі підприємці-оптимізатори.

Як піднялися ціни на інтернет

У середньому вартість інтернет-послуг у провайдерів піднімається на 50 грн. Зокрема, інтернет-провайдер у Київській області MaximumNet підвищив тарифи на 50 грн з 1 вересня 2024 року. Причину компанія пояснює зміною економічних умов та зростанням вартості енергоносіїв, матеріалів і ксладників.

Нові тарифи інтернет-провайдера MaximumNet скріншот із сайту MaximumNet

Із 6 серпня нові тарифи ввів також київський провайдер Lanet. Причиною називають плановий процес актуалізації тарифів, який «допомагає покращувати якість послуг, що надаються, та підтримувати їх на належному рівні».

Нові тарифи Lanet скріншот із сайту Lanet

Ще один постачальник послуг інтернету в Києві, Citylan, сповістив користувачів про перехід на поновлені тарифи з 1 жовтня. Компанія підняла вартість на 50 грн.

Нові тарифи Citylan скрнішот із сайту Citylan

Переглянула тарифні плани і київська компанія «Інформаційні технології». Із 1 серпня тут збільшили вартість надання послуг кабельного ТБ і послуг доступу до інтернету. Зазначається, що рішення було прийнято у зв'язку зі значним зростанням вартості електроенергії, вартості прав на закупку контенту та каналів зв’язку з всесвітнім сегментом мережі Інтернет, вартості обладнання і матеріалів для обслуговування мережі.

Нові тарифи компанії «Інформаційні технології» скріншот із сайту it-tv.org

Ще з 1 червня на нові тарифи перейшла мережа ChokolovkaNet, яка працює в Солом'янському районі Києва. Компанія пояснює рішення економічними умовами, вартістю електрики, а також вартістю зовнішніх каналів доступу до інтернету.

Нові тарифи ChokolovkaNet скріншот із сайту ChokolovkaNet

Інтернет-провайдер Looknet також повідомив, що з 1 вересня змушений підвищити вартість тарифів через зростання вартості енергоносіїв, матеріалів, а також у зв’язку з потребою в модернізації мережі.

Нові тарифи Looknet скріншот із сайту Looknet

Позиція провайдерів

Тим часом деякі провайдери відкрито обурюються через ініціативу голови фіскального комітету парламенту Данила Гетманцева урівняти податкові правила для усіх учасників ринку постачання телекомпослуг. Із такою критикою виступив столичний постачальник інтернет-послуг Kyivlink, опублікувавши цілий розгромний допис на своїх сторінках у соцмережах.

Провайдер Kyivlink критикує ініціативу Гетманцева скріншот із фейсбук-сторінки Kyivlink

А оператор Utels, який надає послуги в Києві та області, навіть закликав абонентів підписати петицію «Про недопущення скасування спрощеної системи оподаткування платникам податків сфери електронних комунікацій», щоб уникнути суттєвого підвищення тарифів.

Оператор Utels закликає користувачів підписувати петицію проти переходу інтернет-провайдерів на загальну систему оподаткування скріншот із фейсбук-сторінки Utels

Компанія лякає, що якщо «боротьбу буде програно» – це матиме колосальні наслідки для всієї галузі та для самих абонентів, а саме:

стійкість українських мереж до атак ворога за рахунок децентралізації буде під загрозою.

урядові програми цифрової трансформації будуть під ризиком невиконання.

провайдери в прифронтовій та в сільській місцевості опиняться на межі зникнення, адже малі підприємства фактично будуть неконкурентноздатними та вимушені будуть припинити свою діяльність.

збільшення податків призведе до збільшення вартості послуг, а за рахунок зменшення конкуренції та монополізації ринку – якість послуг знизиться.

галузь втратить довіру українських інвесторів, які будуть вимушені ліквідувати бізнес в Україні та виводити капітал.

Нагадаємо, що наприкінці липня на «Главкомі» вийшла авторська колонка голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева «Сірий» ринок Інтернету. Час приводити до тями». Публікація наробила чимало галасу. Політик обрушився з критикою на деяких провайдерів фіксованого інтернету, які, ховаючись за ширмою ФОПів та користуючись спрощеною системою оподаткування, завдають державі збитків. Суму цих втрат вже підрахували незалежні аналітики Growford Institute. Згідно із дослідженням, яке було оприлюднене 3 вересня, ліквідація згаданих схем оптимізації за консервативного сценарію може додаткового забезпечити 1,6 млрд грн додаткових податкових надходжень від провайдерів, а за деякими оцінками – 3 млрд грн.

Вирішення проблеми глава фіскального комітету Ради пропонує просте – перевести всіх на загальну систему оподаткування, на якій давно працюють лідери ринку («Укртелеком», «Датагруп-Volia», «Київстар», «Vodafone»). Планується, що нові правила для всіх запрацюють вже з 1 жовтня цього року.

Критика в бік Гетманцева та його інціативи не забарилася. Днями одеські інтернет-провайдери ініціювали круглий стіл з керівництвом ОВА. Підприємці поскаржилися на незрозуміле і раптове трактування в податковому кодексі щодо їхньої діяльності. За словами Людмили Кокоровець, виконавчої директорки групи компаній «Мій провайдер», це загрожує не лише закриттям малого бізнесу, а й серйозним підвищенням вартості інтернету для користувачів. Вона зазначила, що в містах, таких як Одеса, ціни можуть зрости до 300 гривень на місяць, а в селах – до 1300 грн і більше.

Керівники інтернет-компаній також попереджають, що монополізація ринку неминуче призведе до погіршення якості обслуговування та подорожчання послуг.

Детальніше про конфлікт на ринку фіксованого інтернету читайте тут: Екстрене відключення?! Що спровокувало бунт провайдерів і чого чекати абонентам з 1 жовтня