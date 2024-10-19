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За фейки про мобілізацію відкриватимуть кримінальні провадження: ЗСУ зробили заяву

Надія Карбунар
glavcom.ua
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За фейки про мобілізацію відкриватимуть кримінальні провадження: ЗСУ зробили заяву
Необґрунтовані звинувачення працівників ТЦК у начебто незаконних діях під час мобілізації будуть розслідувати правоохоронні органи
фото з відкритих джерел

ЗСУ закликали громадян України, медіа та блогерів послуговуватись виключно офіційною та перевіреною інформацією

 

В Україні почастішали випадки поширення викривленої та неперевіреної інформації щодо мобілізаційних заходів. Тому щодо осіб, які поширюють фейки про мобілізацію в Україні, будуть відкривати кримінальні провадження. Про це повідомили в Сухопутних військах ЗСУ.

У Сухопутних військах нагадали, що відповідно до внесених 2014 року змін до Кримінального кодексу такі дії передбачають покарання, визначене ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань).

«Спекулятивні дії в інформаційному просторі, які полягають у прямих звинуваченнях начебто незаконних дій представників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки будуть перевіряти правоохоронні органи в межах їх повноважень та компетенцій», – попередили у повідомленні.

Водночас в Сухопутних військах запевнили, що всі наявні порушення з боку ТЦК та СП не залишатимуться без належної оцінки та контролю.

«Кожному випадку надається належна правова оцінка з усіма санкціями, які передбачає чинне законодавство України... В усіх без виключення обласних центрах України налагоджено дієву взаємодію обласних ТЦК та СП з представниками Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», – зазначили в повідомленні.

Командування Сухопутних військ ЗСУ закликало громадян України, медіа всіх форм власності та приналежності та інтернет-блогерів послуговуватись виключно офіційною та перевіреною інформацією.

«Усі, без виключення, комунікаційні структурні підрозділи Оперативних командувань, частин та підрозділів Сухопутних військ, ТЦК та СП працювали, працюють і будуть працювати в режимі 24/7 заради належної інформаційної підтримки і зворотного зв’язку та до нашої спільної Перемоги», – пообіцяли в Сухопутних військах.

До слова, правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо конфлікту очільника компанії Steko Сергія Положая з працівниками ТЦК.

Нагадаємо, ввечері 11 жовтня у Палаці спорту у Києві відбувся концерт гурту «Океан Ельзи». Після завершення виступу на відвідувачів чекали кілька десятків співробітників ТЦК та СП разом з патрульною поліцією. Вони перевіряли військово-облікові документи у військовозобов’язаних.

Кількох чоловіків, у яких виявили проблеми з документами або які відмовлялися їх показати, силою затримали й відвезли у ТЦК. Ще кільком виписали повістки та відпустили.

Згодом народний депутат Микита Потураєв заявив, що не вважає перевірку документів після концерту «Океану Ельзи» загрозою для української культури.

Також керівниця медичної служби «Ульф» окремого батальйону «Вовки Да Вінчі» імені Дмитра Коцюбайла, кохана загиблого героїня України Да Вінчі Аліна Михайлова доволі жорстко висловилася про облаву ТЦК на відвідувачів концерту «Океану Ельзи». І розкритикувала вона саме чоловіків, які прийшли на концерт.

До слова, Кабінет міністрів вніс зміни до порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період. Раніше діяла норма, за якою день явки за викликом резервіста або військовозобов’язаного визначався не раніше 14 дня від дня надсилання повістки.

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Теги: інтернет ЗСУ мобілізація фейк депутат Океан Ельзи документи концерт Микита Потураєв

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