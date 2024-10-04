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«В душі 20»: Дружина Гордона в різноманітних образах відсвяткувала ювілей (фото)

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Бацман запитала у підписників, чи впізнали вони її образ. Однак поки що у коментарях ніхто не здогадався, який образ відтворила іменинниця
фото: Facebook / Alesia Batsman

Журналістка опублікувала в соцмережах світлини у вечірніх сукнях

Дружина і колега журналіста Дмитра Гордона, Олеся Бацман, котра днями відсвяткувала своє 40-річчя, продемонструвала у Instagram розкішні образи.

«Сьогодні мені 40. А в душі – 20», – так підписала світлину Бацман. На фото журналістка показалася в ошатній сукні з оксамитовою спідницею та ажурним верхом.

«В душі 20»: Дружина Гордона в різноманітних образах відсвяткувала ювілей (фото) фото 1
фото: Facebook / Alesia Batsman

Та це був не єдиний святковий образ. Іменинниця також опублікувала фото, де вона вбрана у червону декольтовану сукню. На руках були високі білі рукавички, а сама журналістка позувала на тлі зелених насаджень. На шию вона одягла перли.

Бацман також запитала у підписників, чи впізнали вони її образ. Однак поки що у коментарях ніхто не здогадався, який образ відтворила іменинниця.

«В душі 20»: Дружина Гордона в різноманітних образах відсвяткувала ювілей (фото) фото 2
фото: Facebook / Alesia Batsman
«В душі 20»: Дружина Гордона в різноманітних образах відсвяткувала ювілей (фото) фото 3
фото: Facebook / Alesia Batsman

Дмитро Гордон також привітав дружину в мережі та назвав її «чудовою донькою, мамою та дружиною».

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Допис, поширений Дмитрий Гордон (@gordondmytro)

Нагадаємо, Гордон розповів, як він поламав життя легендарному артисту.

До слова, п’ятий президент України Петро Порошенко показав, як відзначив своє 59-річчя.

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Теги: Дмитро Гордон Facebook президент дружина ювілей

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