Голова комітету Бундестагу з оборони: Україна повинна перемогти у війні

«Агресивна війна не може закінчитись успіхом агресора, це тільки призведе до нової війни»

Три парламентські групи в німецькому Бундестазі, включно з Вільною демократичною партією, партією «Зелених», а також ХДС/ХСС, переконані, що Україна повинна перемогти у війні. Про це в коментарі Guildhall заявив депутат німецького Бундестагу від Вільної демократичної партії, голова комітету з оборони Маркус Фабер.

«У німецькому Бундестазі п'ять парламентських груп. Крайньоправі, я вважаю, хотіли б, щоб Путін переміг. Мені шкода це говорити, але так воно і є. Але вони ніколи не доб'ються успіху і не увійдуть в уряд. Є ще чотири парламентські групи, з яких, я думаю, три – моя група, а також консерватори і «зелені» – на 100% впевнені, що Україна повинна виграти цю війну.

Агресивна війна не може закінчитись успіхом агресора, це тільки призведе до нової війни. Їм ясно, що Україна повинна перемогти цю війну. А ось у четвертій групі, серед соціал-демократів – підхід неоднозначний. Одні кажуть, що Україна не повинна програти, деякі кажуть, що Україна повинна перемогти – залежить від конкретної людини», – заявив політик.

«Особисто я вважаю, що деякі з них (депутатів Бундестагу – ред.) все ще живуть у свого роду пацифістській бульбашці 1990-х років. Після холодної війни дехто з них так і не зрозумів, що у Кремлі сидить справжній диктатор, дуже агресивна людина і його не вразить наша готовність до дискусії. Його не вразить наша слабкість. Тому я думаю, що ми не повинні провокувати його своїми слабкостями. Я думаю, що єдине, що допоможе в такій ситуації, – це бути сильними, бути об'єднаними, мати працюючу оборону. Це єдине, що може стримати Путіна (...) Українці б'ються за свою країну і за своє майбутнє, але очевидно, що в інтересах Європи також знизити російський потенціал до агресії. І Україна знижує цей потенціал Росії щодня. Кожен знищений російський танк – це мінус один танк, який може атакувати Естонію, Латвію або іншу країну», – підсумував Маркус Фабер.

Раніше голова комітету з міжнародних відносин парламенту Естонії Марко Міхкельсон заявив, що перемога України – запобігання катастрофи і ключ до миру на Заході. Головне завдання країн Заходу – допомогти Україні витримати агресивний натиск Росії, який відбувається просто зараз, а далі – надати Україні такий обсяг допомоги, щоб допомогти їй перемогти, що є ключем до миру і запобіганням катастрофи на самому Заході.