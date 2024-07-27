Зеленський привітав медиків із професійним святом та підписав важливий указ

«Зараз немає в Україні такої лікарні, яка не відчула би на собі, що таке війна»

Президент України Володимир Зеленський привітав медичних працівників із професійним святом. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

«Зараз немає в Україні такої лікарні, яка не відчула би на собі, що таке війна, і яка не приймала би поранених з фронту або після російських ударів. Зараз немає в нас у медичній спільноті таких людей, які були б осторонь усієї державної справи захисту України.

І ми можемо тільки пишатися нашими українськими лікарями, бойовими медиками, медичними сестричками та братами – багатьма людьми, які, попри всі складнощі, працюють дійсно віддано.

Ми можемо тільки дякувати тисячам наших медичних фахівців, які працюють і на фронті, і в районах поблизу фронту, і в прикордонних громадах, і в усій нашій країні. Всюди українська медична система залишається функціональною, працюючою. І це заслуга всіх тих, хто своє життя присвятив порятунку життя інших», – сказав президент.

Також Зеленський повідомив, що підписав указ, згідно із яким офіцерське звання зможуть отримати всі лікарі, а не лише ті, що навчалися на військовій кафедрі у вишах.

«Мною підписано указ, положення про проходження військової служби, який регулює проходження служби особами з медичною освітою і присвоєння первинного офіцерського звання лікарям, що не проходили військову кафедру», – сказав глава держави.

Раніше Нацбанк випустив монету, присвячену медичним працівникам.